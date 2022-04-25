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Финансы

ЦБ изменил правила расчета курсов валют

Ведомости

Банк России уменьшил временной диапазон расчета курса иностранных валют. Курсы будут устанавливать по состоянию на 15:30 мск вместо 16:30, чтобы обеспечить «непрерывность деятельности экономических агентов на территории России», говорится в Telegram-канале ЦБ.

«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 — 16:30 мск», — сообщил ЦБ.

Также ЦБ будет использовать методику расчета курсов евро и юаня к рублю, аналогичную расчету официального курса доллара США, то есть на основании средневзвешенных курсов евро и юаня к рублю, рассчитанных по сделкам на Мосбирже с 10:00 до 15:30 мск.

С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Временное ограничение ЦБ по сумме снятия (не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро) в банках сохранилось. При этом снять можно только валюту, поступившую на счет до 9 марта. Если с тех пор клиент уже снял сумму со счета в этом лимите, снять деньги снова не получится.

Ранее по теме: Банки возобновили выдачу валюты гражданам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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