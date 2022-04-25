ЦБ изменил правила расчета курсов валют
Банк России уменьшил временной диапазон расчета курса иностранных валют. Курсы будут устанавливать по состоянию на 15:30 мск вместо 16:30, чтобы обеспечить «непрерывность деятельности экономических агентов на территории России», говорится в Telegram-канале ЦБ.
«Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета составлял 10:00 — 16:30 мск», — сообщил ЦБ.
Также ЦБ будет использовать методику расчета курсов евро и юаня к рублю, аналогичную расчету официального курса доллара США, то есть на основании средневзвешенных курсов евро и юаня к рублю, рассчитанных по сделкам на Мосбирже с 10:00 до 15:30 мск.
С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. Временное ограничение ЦБ по сумме снятия (не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро) в банках сохранилось. При этом снять можно только валюту, поступившую на счет до 9 марта. Если с тех пор клиент уже снял сумму со счета в этом лимите, снять деньги снова не получится.