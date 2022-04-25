Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 77 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:18 мск. Последний раз курс евро опускался ниже отметки в июне 2020 г. — тогда валюта торговалась на уровне 71 руб.
Доллар также снижается. По состоянию на 12:18 мск валюта торговалась по 73 руб. Доллар не опускался ниже этого значения с ноября 2021 г. — тогда курс к рублю составлял 72,72 руб.
Индекс Московской биржи на 12:46 теряет 1,55% до 2196 пунктов, долларовый аналог РТС прибавляет 1,89% до 945 пунктов. Индекс «голубых фишек» опустился на 1,52%.