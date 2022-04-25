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Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 77 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:18 мск. Последний раз курс евро опускался ниже отметки в июне 2020 г. — тогда валюта торговалась на уровне 71 руб.

Доллар также снижается. По состоянию на 12:18 мск валюта торговалась по 73 руб. Доллар не опускался ниже этого значения с ноября 2021 г. — тогда курс к рублю составлял 72,72 руб.

Индекс Московской биржи на 12:46 теряет 1,55% до 2196 пунктов, долларовый аналог РТС прибавляет 1,89% до 945 пунктов. Индекс «голубых фишек» опустился на 1,52%.

Лидером роста стали бумаги «Лукойла», подорожавшие на 3%. Сильнее всего, 8,36%, теряли в цене бумаги «Полиметалла». Депозитарные расписки головной компании «Тинькофф-банка» TCS дешевели на 7,97%. Также снизились бумаги «Яндекса» (5,37%), «Полюса» (4,83%) и Сургутнефтегаза (3,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных