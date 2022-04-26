Евро опустился ниже 76 рублей впервые больше чем за два года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 76 руб., свидетельствуют данные площадки. Последний раз евро был дешевле 76 рубля в начале марта 2020 г., тогда валюта торговалась на уровне 71 руб. По данным на 10:42 мск, евро стоил 77,25 руб., — это на 0,1 руб. дешевле, чем на закрытии торгов в понедельник.
Курс доллара по состоянию на 10:48 мск составил 73,1 руб. Американская валюта не опускалась ниже этого значения с ноября 2021 г. — тогда курс к рублю составлял 72,72 руб. Официальный курс евро, установленный Центробанком на 26 апреля, — 77,4 руб., доллара — 73,3 руб.
Индекс Московской биржи на 11:07 прибавляет 2,88% до 2249 пунктов, долларовый аналог РТС прибавляет 3,09% до 970 пунктов. Индекс «голубых фишек» поднялся на 3,18%.
Лидером роста стали бумаги VK, подорожавшие на 4,21%. Следом за ними идут бумаги «Газпрома» (4,05%), «Лукойла» (3,21%), Сбербанка (2,94%) и МТС (2,7%).
С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. При этом временное ограничение ЦБ по сумме снятия (не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро) в банках сохранилось. 25 апреля ЦБ изменил правила расчета курсов иностранных валют. Курсы будут устанавливать по состоянию на 15:30 мск вместо 16:30, чтобы обеспечить «непрерывность деятельности экономических агентов на территории России».