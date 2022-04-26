Евро опустился ниже 76 рублей впервые больше чем за два года

С 18 апреля банки возобновили продажу наличной валюты за рубли, но продавать можно только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. При этом временное ограничение ЦБ по сумме снятия (не более $10 000 или эквивалент этой суммы в евро) в банках сохранилось. 25 апреля ЦБ изменил правила расчета курсов иностранных валют. Курсы будут устанавливать по состоянию на 15:30 мск вместо 16:30, чтобы обеспечить «непрерывность деятельности экономических агентов на территории России».