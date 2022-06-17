ВТБ планирует запустить цифровой банк в Telegram

Для проведения операции в цифровом банке пользователь должен будет пройти авторизацию в мессенджере, как при входе в «ВТБ онлайн». Такая функция есть в чат-боте МТБ банка: он перенаправляет клиента на сайт банка, где нужно ввести свои данные. После авторизации сервис ВТБ предложит клиенту выбрать операцию и провести ее в мессенджере.