ВТБ планирует запустить цифровой банк в Telegram
«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — рассказал Островский.
Цифровой банк ВТБ запустят на базе существующего чат-бота банка в Telegram. С помощью сервиса клиенты смогут проверять баланс, получать информацию о продуктах банка, проводить переводы и оплату. В будущем функционал цифрового банка в Telegram планируется довести до полноценного мобильного приложения.
Для проведения операции в цифровом банке пользователь должен будет пройти авторизацию в мессенджере, как при входе в «ВТБ онлайн». Такая функция есть в чат-боте МТБ банка: он перенаправляет клиента на сайт банка, где нужно ввести свои данные. После авторизации сервис ВТБ предложит клиенту выбрать операцию и провести ее в мессенджере.
Альфа-банк, который весной попал под санкции, запустил онлайн-банк в Telegram в конце 2020 г. С помощью сервиса можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. Представитель банка рассказал изданию, что летом банк планирует обновить сервис: через него можно будет совершать переводы по номеру телефона, между счетами и на карты, оплачивать мобильную связь и другие услуги.
Больше года назад Промсвязьбанк запустил онлайн-банк для компаний и ИП в Whatsapp и Telegram. Представитель банка сообщил изданию, что кредитная организация продолжит расширять функционал сервисов и интегрирует туда самые востребованные банковские услуги. ПСБ также находится под санкциями, его приложения удалены из иностранных магазинов приложений.