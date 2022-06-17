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ВТБ планирует запустить цифровой банк в Telegram

Ведомости

Банк ВТБ планирует до конца этого года запустить цифровой банк в Telegram после попадания под санкции и удаления приложения банка из App Store и Google Play, сообщил РБК со ссылкой на члена правления ВТБ Святослава Островского.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — рассказал Островский.

Цифровой банк ВТБ запустят на базе существующего чат-бота банка в Telegram. С помощью сервиса клиенты смогут проверять баланс, получать информацию о продуктах банка, проводить переводы и оплату. В будущем функционал цифрового банка в Telegram планируется довести до полноценного мобильного приложения.

Для проведения операции в цифровом банке пользователь должен будет пройти авторизацию в мессенджере, как при входе в «ВТБ онлайн». Такая функция есть в чат-боте МТБ банка: он перенаправляет клиента на сайт банка, где нужно ввести свои данные. После авторизации сервис ВТБ предложит клиенту выбрать операцию и провести ее в мессенджере.

Альфа-банк, который весной попал под санкции, запустил онлайн-банк в Telegram в конце 2020 г. С помощью сервиса можно выпустить банковскую карту, застраховать счет, оформить заявку на кредит. Представитель банка рассказал изданию, что летом банк планирует обновить сервис: через него можно будет совершать переводы по номеру телефона, между счетами и на карты, оплачивать мобильную связь и другие услуги.

Больше года назад Промсвязьбанк запустил онлайн-банк для компаний и ИП в Whatsapp и Telegram. Представитель банка сообщил изданию, что кредитная организация продолжит расширять функционал сервисов и интегрирует туда самые востребованные банковские услуги. ПСБ также находится под санкциями, его приложения удалены из иностранных магазинов приложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных