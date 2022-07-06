«Тинькофф» стал провайдером СБП для переводов за границу
«Тинькофф банк» стал провайдером Системы быстрых платежей (СБП) для денежных переводов в рублях по номеру телефона за границу, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка. Банк уже выполнил первый перевод – клиент российского банка «Хайс» перевел 1000 руб. в киргизский MBANK (мобильный банк от Коммерческого банка Кыргызстана). «Хайс» — это российский мобильный банк для бизнеса, который работает на лицензии Модульбанка.
В «Тинькофф» и ЦБ не раскрыли список банков, в которые можно отправить перевод через СБП, конечный размер комиссий для клиентов, срок полноценного запуска сервиса и информацию о том, будут ли задействованы другие провайдеры.
По данным банка, операцию будут проводить в рублях, а банк-получатель будет конвертировать их в национальную валюту. В будущем банк планирует проводить переводы в другие страны Евразийского экономического союза и ближнего зарубежья. Переводы из иностранных банков в Россию планируют запустить до конца 2022 г.
В ЦБ изданию сообщили, что переводы за границу через СБП стали доступны технологически и юридически с апреля 2022 г.: теперь банки могут запускать разные сценарии платежей и переводов в рамках конкуренции. В ЦБ отметили, что банки сами принимают решения о проведении трансграничных операций, исходя из своей бизнес-стратегии и клиентской политики.
Трансграничные переводы проходят через Систему быстрых платежей без участия международной системы SWIFT и ее российского аналога – Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). После начала спецоперации на Украине ЕС отключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, от SWIFT. Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают только на территории страны.