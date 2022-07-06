«Тинькофф» стал провайдером СБП для переводов за границу

В ЦБ изданию сообщили, что переводы за границу через СБП стали доступны технологически и юридически с апреля 2022 г.: теперь банки могут запускать разные сценарии платежей и переводов в рамках конкуренции. В ЦБ отметили, что банки сами принимают решения о проведении трансграничных операций, исходя из своей бизнес-стратегии и клиентской политики.