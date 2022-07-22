ВТБ снизит ставку по ипотеке до 9,9% с 25 июля

В пресс-службе пояснили, что минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом скидки в 0,3 п.п. для клиентов, которые в рамках сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту банка. Рефинансировать ипотеку можно будет также по ставке 9,9%.