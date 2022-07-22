ВТБ снизит ставку по ипотеке до 9,9% с 25 июля
ВТБ 25 июля снизит минимальную ставку по ипотеке на 0,6 п.п., до 9,9% годовых; в ближайшее время планируется снизить ставки по потребительским кредитам на 0,5 п.п., до 5,4%, сообщила пресс-служба банка. Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.
В пресс-службе пояснили, что минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом скидки в 0,3 п.п. для клиентов, которые в рамках сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту банка. Рефинансировать ипотеку можно будет также по ставке 9,9%.
Получить минимальную ставку по потребительскому кредиту можно при условии страхования и подачи заявки дистанционно. Взять такой кредит на любые цели можно в размере от 30 000 руб. до 7 млн руб. на срок до 7 лет.
«Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях», — уточнили в ВТБ.
За первое полугодие этого года ВТБ выдал 537 000 розничных кредитов на сумму 713 млрд руб., из которых почти 432 млрд руб. пришлись на ипотеку, 254 млрд руб. – на кредиты наличными, а 27 млрд руб. – на автокредиты. Общий портфель розничных кредитов банка вырос до 4,77 трлн руб.
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