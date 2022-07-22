Криптоинвесторы потеряли более $42 млн из-за использования фейковых приложений
Мошенники украли у криптоинвесторов более $42,7 млн с октября 2021 г. через фишинговые приложения, полностью копирующие интерфейс оригинальных платформ для инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Федерального бюро расследований США. Уточняется, что от действий мошенников пострадали 244 инвестора.
ФБР предупредило пользователей о растущей угрозе со стороны киберпреступников, которые активизировались на фоне сильного интереса граждан к мобильному банкингу и криптоинвестициям. В течение нескольких месяцев мошенники связывались с пользователями и под видом профессиональных консультаций уговаривали их скачивать фишинговые приложения, которые используют логотип и название настоящих компаний, тем самым вводя пользователей в заблуждение, отмечают в ФБР.
Уточняется, что после того, как пользователи пополняли кошелек, они не могли вывести средства из сервиса – им приходило письмо о необходимости оплатить налог. Однако и после этого деньги оставались заблокированными на счету.
Согласно данным Федеральной торговой комиссии, с начала 2021 г. жертвами мошенничества стали более 46 000 человек, которые потеряли в общей сумме более $1 млрд. При этом около половины пользователей начинали общаться с мошенниками в социальных сетях.
Использование фишинговых сайтов и поддельных приложений является достаточно распространенным инструментом в руках мошенников. В частности, накануне ВТБ рассказал о появлении на платформе Android приложений, маскирующихся под настоящие кредитные организации, целью которых является получение доступа к телефону. После скачивания злоумышленники получают доступ ко всем приложениям и возможность перехватывать сообщения, в которых содержатся коды, с целью вывода денег.
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