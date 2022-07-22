Газета
Финансы

Криптоинвесторы потеряли более $42 млн из-за использования фейковых приложений

Ведомости

Мошенники украли у криптоинвесторов более $42,7 млн с октября 2021 г. через фишинговые приложения, полностью копирующие интерфейс оригинальных платформ для инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Федерального бюро расследований США. Уточняется, что от действий мошенников пострадали 244 инвестора. 

ФБР предупредило пользователей о растущей угрозе со стороны киберпреступников, которые активизировались на фоне сильного интереса граждан к мобильному банкингу и криптоинвестициям. В течение нескольких месяцев мошенники связывались с пользователями и под видом профессиональных консультаций уговаривали их скачивать фишинговые приложения, которые используют логотип и название настоящих компаний, тем самым вводя пользователей в заблуждение, отмечают в ФБР. 

Уточняется, что после того, как пользователи пополняли кошелек, они не могли вывести средства из сервиса – им приходило письмо о необходимости оплатить налог. Однако и после этого деньги оставались заблокированными на счету. 

Согласно данным Федеральной торговой комиссии, с начала 2021 г. жертвами мошенничества стали более 46 000 человек, которые потеряли в общей сумме более $1 млрд. При этом около половины пользователей начинали общаться с мошенниками в социальных сетях.

Использование фишинговых сайтов и поддельных приложений является достаточно распространенным инструментом в руках мошенников. В частности, накануне ВТБ рассказал о появлении на платформе Android приложений, маскирующихся под настоящие кредитные организации, целью которых является получение доступа к телефону. После скачивания злоумышленники получают доступ ко всем приложениям и возможность перехватывать сообщения, в которых содержатся коды, с целью вывода денег.    

Ранее по теме: ВТБ обнаружил маскирующиеся под банки фишинговые приложения

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных