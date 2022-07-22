Криптоинвесторы потеряли более $42 млн из-за использования фейковых приложений

ФБР предупредило пользователей о растущей угрозе со стороны киберпреступников, которые активизировались на фоне сильного интереса граждан к мобильному банкингу и криптоинвестициям. В течение нескольких месяцев мошенники связывались с пользователями и под видом профессиональных консультаций уговаривали их скачивать фишинговые приложения, которые используют логотип и название настоящих компаний, тем самым вводя пользователей в заблуждение, отмечают в ФБР.