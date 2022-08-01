В Узбекистане возобновили трансграничные переводы с карт «Мир»
Сервис трансграничных переводов с карт «Мир», выпущенных в России, снова начал работать в Узбекистане, сообщил единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard. В марте сервис был приостановлен.
В центре рассказали, что переводить деньги с карт «Мир» можно через мобильные приложения российских банков. «Зачисление перевода на карту происходит мгновенно. Перевод отправляется в рублях и зачисляется на счет получателя в Узбекистане в сумах по выгодному курсу для пользователей. При использовании сервиса нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы», — отметили в Uzcard. Там добавили, что для перевода нужно ввести только номер карты и имя получателя.
Ранее представители «Почты банка», ВТБ, Дом.РФ и МТС-банка сообщили о выросшем в несколько раз спросе россиян на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья вырос в несколько раз. Среди основных причин роста эксперты назвали уход из России международной системы денежных переводов Western Union, отключение нескольких крупнейших банков, в том числе Сбера и ВТБ, от системы SWIFT, релокацию россиян и расширение направлений переводов с карт системы «Мир».
Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают 11 стран: Южная Корея, Турция, Вьетнам, Армения, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия.
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