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В Узбекистане возобновили трансграничные переводы с карт «Мир»

Ведомости

Сервис трансграничных переводов с карт «Мир», выпущенных в России, снова начал работать в Узбекистане, сообщил единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard. В марте сервис был приостановлен.

В центре рассказали, что переводить деньги с карт «Мир» можно через мобильные приложения российских банков. «Зачисление перевода на карту происходит мгновенно. Перевод отправляется в рублях и зачисляется на счет получателя в Узбекистане в сумах по выгодному курсу для пользователей. При использовании сервиса нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы», — отметили в Uzcard. Там добавили, что для перевода нужно ввести только номер карты и имя получателя. 

Ранее представители «Почты банка», ВТБ, Дом.РФ и МТС-банка сообщили о выросшем в несколько раз спросе россиян на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья вырос в несколько раз. Среди основных причин роста эксперты назвали уход из России международной системы денежных переводов Western Union, отключение нескольких крупнейших банков, в том числе Сбера и ВТБ, от системы SWIFT, релокацию россиян и расширение направлений переводов с карт системы «Мир». 

Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают 11 стран: Южная Корея, Турция, Вьетнам, Армения, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных