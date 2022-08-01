В Узбекистане возобновили трансграничные переводы с карт «Мир»

В центре рассказали, что переводить деньги с карт «Мир» можно через мобильные приложения российских банков. «Зачисление перевода на карту происходит мгновенно. Перевод отправляется в рублях и зачисляется на счет получателя в Узбекистане в сумах по выгодному курсу для пользователей. При использовании сервиса нет никаких дополнительных скрытых комиссий за переводы», — отметили в Uzcard. Там добавили, что для перевода нужно ввести только номер карты и имя получателя.