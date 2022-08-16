Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 60 000 рублей

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) согласна с введением лимита на операции без открытия счета. По мнению главы АЭД Виктора Достова, ограничение в 600 000 руб. было бы оптимальным решением и затронуло бы относительно немного клиентов.