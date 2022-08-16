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Финансы

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 60 000 рублей

Ведомости

Росфинмониторинг подготовил законопроект, ужесточающий процедуру движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. 

Инициатива предполагает внесение поправок в «антиотмывочный» закон и закон о национальной платежной системе.

В случае изменений, сумма перевода физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента должна будет составлять не более 60 000 руб. Банк не может самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков.

Вместе с тем при переводе до 100 000 руб. физлицам можно будет не указывать прописку.

В Центробанке сообщили, что законопроект от Росфинмониторинга получили, в настоящее время «инициатива прорабатывается». В Росфинмониторинге на запрос «Коммерсанта» не ответили. 

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) согласна с введением лимита на операции без открытия счета. По мнению главы АЭД Виктора Достова, ограничение в 600 000 руб. было бы оптимальным решением и затронуло бы относительно немного клиентов. 

С такой оценкой согласен глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По его словам, в действительно поправки повысят издержки банков и снизят удобство проведения операций для клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных