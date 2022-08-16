Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета 60 000 рублей
Росфинмониторинг подготовил законопроект, ужесточающий процедуру движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Инициатива предполагает внесение поправок в «антиотмывочный» закон и закон о национальной платежной системе.
В случае изменений, сумма перевода физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента должна будет составлять не более 60 000 руб. Банк не может самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков.
Вместе с тем при переводе до 100 000 руб. физлицам можно будет не указывать прописку.
В Центробанке сообщили, что законопроект от Росфинмониторинга получили, в настоящее время «инициатива прорабатывается». В Росфинмониторинге на запрос «Коммерсанта» не ответили.
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) согласна с введением лимита на операции без открытия счета. По мнению главы АЭД Виктора Достова, ограничение в 600 000 руб. было бы оптимальным решением и затронуло бы относительно немного клиентов.
С такой оценкой согласен глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По его словам, в действительно поправки повысят издержки банков и снизят удобство проведения операций для клиентов.
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