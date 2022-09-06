Белорусские банки подключатся к китайской системе CIPS
Важным элементом сотрудничества Белоруссии и КНР станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков, передает «БелТА».
«Первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения», – говорится в сообщении.
В республике также планируют активно внедрять китайскую платежную систему UnionPay. Кроме того, расплачиваться по китайским долларовым кредитам Минск теперь будет в юанях, добавил чиновник.
Китайская CIPS, авторизованная Народным банком Китая, была запущена в 2015 г. Платежная система специализируется на трансграничном клиринге и расчетах в юанях и была создана с целью развития глобального использования китайской валюты. Пекин с помощью ее хотел защититься от разведки США, имеющей доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, писала Financial Times. CIPS нередко называют аналогом SWIFT, но CIPS – это система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями, тогда как SWIFT лишь помогает банкам передавать друг другу сообщения для проведения транзакций.
К CIPS активно подключаются и российские банки, писали ранее «Ведомости». На данный момент официально известно о подключении к CIPS более 20 российских банков. Подключены ВТБ, «ФК Открытие», Московский кредитный банк (МКБ) и др. Прорабатывают вопрос о подключении к системе также Газпромбанк и Альфа-банк.
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