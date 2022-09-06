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Финансы

Белорусские банки подключатся к китайской системе CIPS

Ведомости

Важным элементом сотрудничества Белоруссии и КНР станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков, передает «БелТА».

«Первым к ней подключится Беларусбанк, а затем и другие финансовые учреждения», – говорится в сообщении.

В республике также планируют активно внедрять китайскую платежную систему UnionPay. Кроме того, расплачиваться по китайским долларовым кредитам Минск теперь будет в юанях, добавил чиновник.

Китайская CIPS, авторизованная Народным банком Китая, была запущена в 2015 г. Платежная система специализируется на трансграничном клиринге и расчетах в юанях и была создана с целью развития глобального использования китайской валюты. Пекин с помощью ее хотел защититься от разведки США, имеющей доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, писала Financial Times. CIPS нередко называют аналогом SWIFT, но CIPS – это система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями, тогда как SWIFT лишь помогает банкам передавать друг другу сообщения для проведения транзакций.

К CIPS активно подключаются и российские банки, писали ранее «Ведомости». На данный момент официально известно о подключении к CIPS более 20 российских банков. Подключены ВТБ, «ФК Открытие», Московский кредитный банк (МКБ) и др. Прорабатывают вопрос о подключении к системе также Газпромбанк и Альфа-банк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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