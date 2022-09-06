Белорусские банки подключатся к китайской системе CIPS

Китайская CIPS, авторизованная Народным банком Китая, была запущена в 2015 г. Платежная система специализируется на трансграничном клиринге и расчетах в юанях и была создана с целью развития глобального использования китайской валюты. Пекин с помощью ее хотел защититься от разведки США, имеющей доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, писала Financial Times. CIPS нередко называют аналогом SWIFT, но CIPS – это система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями, тогда как SWIFT лишь помогает банкам передавать друг другу сообщения для проведения транзакций.