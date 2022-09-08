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Финансы

Набиуллина допустила выплату компенсаций пострадавшим от санкций инвесторам

Ведомости

В Центробанке обсуждают создание фонда компенсации потерь российских инвесторов, чьи активы оказались заморожены из-за западных санкций, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарной сессии финансового форума, которая транслировалась на его сайте.

«Доверие инвесторов критически важно и нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть... У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе, создания фонда компенсации, на базе Агентства страхования вкладов (АСВ) можно, чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было компенсировать, например, для массовых инвесторов», – рассказала она.

5 сентября председатель правления ВТБ Андрей Костин для решения проблемы с заблокированными иностранными бумагами российских инвесторов предложил запустить торговлю бумагами на внутреннем рынке и разрешить нерезидентам их выкупать, а в обмен на это – дать возможность избавиться от российских.

«Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс», – отметил Костин. По словам банкира, он уже проговаривал эту идею с руководством Банка России и правительством. «Она, в принципе, поддержана, необходимо только проработать детали», – уточнил Костин в разговоре с «Ведомостями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных