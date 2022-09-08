Набиуллина допустила выплату компенсаций пострадавшим от санкций инвесторам
В Центробанке обсуждают создание фонда компенсации потерь российских инвесторов, чьи активы оказались заморожены из-за западных санкций, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарной сессии финансового форума, которая транслировалась на его сайте.
«Доверие инвесторов критически важно и нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть... У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе, создания фонда компенсации, на базе Агентства страхования вкладов (АСВ) можно, чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было компенсировать, например, для массовых инвесторов», – рассказала она.
«Конечно, для реализации этой схемы нужно запустить торговлю такими бумагами и разрешить иностранцам их выкупать, это должен быть регулируемый процесс», – отметил Костин. По словам банкира, он уже проговаривал эту идею с руководством Банка России и правительством. «Она, в принципе, поддержана, необходимо только проработать детали», – уточнил Костин в разговоре с «Ведомостями».
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