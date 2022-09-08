Набиуллина допустила выплату компенсаций пострадавшим от санкций инвесторам

«Доверие инвесторов критически важно и нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть... У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе, создания фонда компенсации, на базе Агентства страхования вкладов (АСВ) можно, чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было компенсировать, например, для массовых инвесторов», – рассказала она.