Путин приостановил соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения
Президент России Владимир Путин приостановил действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Приостановить действие соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 г.», — говорится в документе.
В документе также отмечается, что приостановка вводится «до устранения Латвийской Республикой допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия».
После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США и Швейцария, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.
Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Согласно российскому законодательству, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогов, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень. Обмен налоговыми данными применяется с тем, чтобы избежать двойного налогообложения.
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