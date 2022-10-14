Citigroup перестанет оказывать почти все банковские услуги в РФ в I квартале 2023 года

В отчете сказано, что в дальнейшем Citi будет осуществлять в России только те операции, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств. Сейчас в банке не ожидают, что расходы, связанные с прекращением деятельности в России, будут существенными.