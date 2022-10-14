Газета
Финансы

Citigroup перестанет оказывать почти все банковские услуги в РФ в I квартале 2023 года

Ведомости

Citigroup планирует к концу I квартала 2023 г. прекратить оказание почти всех банковских услуг в России, следует из отчета банка.

«Мы продолжаем сокращать наши операции в России, и в следующем квартале мы прекратим почти все институциональные банковские услуги, которые мы предлагаем. Для ясности, мы намерены свернуть свое присутствие в этой стране», — заявила генеральный директор Citi Джейн Фрейзер.

В отчете сказано, что в дальнейшем Citi будет осуществлять в России только те операции, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств. Сейчас в банке не ожидают, что расходы, связанные с прекращением деятельности в России, будут существенными.

25 августа Citigroup сообщила о сворачивании розничного бизнеса, а также бизнеса по работе с малым и средним предпринимательством в России. На тот момент в компании заявили о том, что уход из страны обойдется примерно в $170 млн в течение ближайших полутора лет.

Согласно отчету Citi за III квартал 2022 г., выручка банка выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $18,5 млрд. Однако чистая прибыль Citi сократилась на 25%, до $3,47 млрд против $4,64 за III квартал 2021 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных