Citigroup перестанет оказывать почти все банковские услуги в РФ в I квартале 2023 года
Citigroup планирует к концу I квартала 2023 г. прекратить оказание почти всех банковских услуг в России, следует из отчета банка.
«Мы продолжаем сокращать наши операции в России, и в следующем квартале мы прекратим почти все институциональные банковские услуги, которые мы предлагаем. Для ясности, мы намерены свернуть свое присутствие в этой стране», — заявила генеральный директор Citi Джейн Фрейзер.
В отчете сказано, что в дальнейшем Citi будет осуществлять в России только те операции, которые необходимы для выполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств. Сейчас в банке не ожидают, что расходы, связанные с прекращением деятельности в России, будут существенными.
25 августа Citigroup сообщила о сворачивании розничного бизнеса, а также бизнеса по работе с малым и средним предпринимательством в России. На тот момент в компании заявили о том, что уход из страны обойдется примерно в $170 млн в течение ближайших полутора лет.
Согласно отчету Citi за III квартал 2022 г., выручка банка выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $18,5 млрд. Однако чистая прибыль Citi сократилась на 25%, до $3,47 млрд против $4,64 за III квартал 2021 г.