Сбербанк вернул сервис SberPay на смартфоны Android

Бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay была ограничена по решению технического партнера Сбербанка с 13 апреля. 6 апреля Сбер попал под санкции США, его активы были заморожены, а американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с кредитной организацией. В июне ЕС отключил банк от системы межбанковского обмена данными SWIFT, а в июле – включил ограничения против «Сбера» в седьмой пакет санкций. В самом банке заявили, что новые санкции не отразятся на работе Сбербанка внутри России.