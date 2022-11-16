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Финансы

Сбербанк вернул сервис SberPay на смартфоны Android

Ведомости

Сбербанк объявил о возвращении на смартфоны Android сервиса бесконтактной оплаты SberPay.

«Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк онлайн», – говорится в сообщении.

В финансовой организации пояснили, что сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше после обновления приложения до последней версии.

Бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay была ограничена по решению технического партнера Сбербанка с 13 апреля. 6 апреля Сбер попал под санкции США, его активы были заморожены, а американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с кредитной организацией. В июне ЕС отключил банк от системы межбанковского обмена данными SWIFT, а в июле – включил ограничения против «Сбера» в седьмой пакет санкций. В самом банке заявили, что новые санкции не отразятся на работе Сбербанка внутри России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных