Сбербанк вернул сервис SberPay на смартфоны Android
«Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк онлайн», – говорится в сообщении.
В финансовой организации пояснили, что сервис доступен на всех Android-смартфонах с технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше после обновления приложения до последней версии.
Бесконтактная оплата картами «Мир» через сервис SberPay была ограничена по решению технического партнера Сбербанка с 13 апреля. 6 апреля Сбер попал под санкции США, его активы были заморожены, а американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с кредитной организацией. В июне ЕС отключил банк от системы межбанковского обмена данными SWIFT, а в июле – включил ограничения против «Сбера» в седьмой пакет санкций. В самом банке заявили, что новые санкции не отразятся на работе Сбербанка внутри России.
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