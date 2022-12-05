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«Газпромбанк» запустил переводы в юанях

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«Газпромбанк» запустил переводы в юанях с 5 декабря, следует из материалов кредитной организации.

Для всех клиентов комиссия за перевод другому человеку или юрлицу в другой банк составит 3% от суммы перевода, а для VIP-клиентов и клиентов Private banking — 1%. При этом минимальный размер комиссии составит 3000 руб., а максимальный — 15 000 руб.

Помимо этого, с 5 декабря Мосбиржа запустила возможность осуществлять внебиржевые сделки с облигациями с расчетами в юанях. По информации площадки, это решение «открывает дополнительные возможности для использования китайского юаня в операциях на рынке ценных бумаг».  

Начиная с марта интерес бизнеса к июням отмечают многие банки, например Росбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк и др., – они стали открывать вклады в китайской валюте и расширили список операций для юрлиц.

Согласно данным Банка России, доля юаня в оплате за экспорт выросла с 0,4% до 14%. Вместе с тем увеличилась и доля биржевых торгов с использованием юаня с 3% в марте до 33% в ноябре.  

В середине ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах. Ранее в сентябре президент России Владимир Путин отметил, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных