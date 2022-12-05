«Газпромбанк» запустил переводы в юанях
«Газпромбанк» запустил переводы в юанях с 5 декабря, следует из материалов кредитной организации.
Для всех клиентов комиссия за перевод другому человеку или юрлицу в другой банк составит 3% от суммы перевода, а для VIP-клиентов и клиентов Private banking — 1%. При этом минимальный размер комиссии составит 3000 руб., а максимальный — 15 000 руб.
Помимо этого, с 5 декабря Мосбиржа запустила возможность осуществлять внебиржевые сделки с облигациями с расчетами в юанях. По информации площадки, это решение «открывает дополнительные возможности для использования китайского юаня в операциях на рынке ценных бумаг».
Начиная с марта интерес бизнеса к июням отмечают многие банки, например Росбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк и др., – они стали открывать вклады в китайской валюте и расширили список операций для юрлиц.
Согласно данным Банка России, доля юаня в оплате за экспорт выросла с 0,4% до 14%. Вместе с тем увеличилась и доля биржевых торгов с использованием юаня с 3% в марте до 33% в ноябре.
В середине ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах. Ранее в сентябре президент России Владимир Путин отметил, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару.
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