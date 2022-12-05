«Газпромбанк» запустил переводы в юанях

В середине ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в рублях и юанях, газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах. Ранее в сентябре президент России Владимир Путин отметил, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару.