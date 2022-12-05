Курс евро на Мосбирже поднялся выше 66 рублей впервые с июля
Курс евро в ходе валютных торгов превысил отметку в 66 руб. впервые с 6 июля, следует из данных на сайте Мосбиржи.
По данным на 16:02 курс евро достиг отметки в 66,02 руб. К 16:15 курс европейской валюты вырос до 66,06 руб. Курс доллара составлял 62,33 руб.
В конце сентября курс евро падал до 51,58 руб., что является восьмилетним минимумом. Европейская валюта в последний раз падала ниже этого минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб.
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
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