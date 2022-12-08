«Открытие» опроверг данные о смене руководства и сдаче лицензии после продажи ВТБ

В настоящий момент «ФК Открытие» на 100% принадлежит ЦБ, но готовится сделка по его продаже госбанку ВТБ. В начале осени 2022 г. глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума говорил, что сделка по покупке банка «ФК Открытие» может быть завершена до конца года и составит сотни миллиардов руб. Компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) оценила стоимость кредитной организации в 328–374 млрд руб., писал Frank Media По данным РБК, речь шла о 359–386 млрд руб.