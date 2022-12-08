«Открытие» опроверг данные о смене руководства и сдаче лицензии после продажи ВТБ
Никаких решений о кадровых перестановках и сворачивании банковской деятельности «ФК Открытие» не принято. В настоящий момент детали возможной сделки по-прежнему обсуждаются, говорится в заявлении кредитной организации.
«Сегодня в ряде СМИ, со ссылкой на публикацию в газете «Коммерсантъ», была распространена не соответствующая действительности информация о якобы произошедших кадровых изменениях в руководстве банка «Открытие» и сворачивании кредитной организацией банковской деятельности», — отмечается в заявлении.
На клиентах банка сделка никак не отразится, заверил представитель кредитной организации: условия по действующим продуктам и услугам не изменятся, все сервисы и услуги будут доступны клиентам в полном объеме.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что после передачи «ФК Открытие» банку ВТБ члены его правления будут полностью интегрированы в ВТБ, а банковская лицензия будет сдана. Объединением кредитных организаций займутся экс-руководитель банка «Хоум кредит» Юрий Андресов и зампред правления ВТБ Андрей Пучков.
Предправления «ФК Открытия» Михаил Задорнов, который выступал противником сделки, сейчас «находится в отпуске, которым и завершится его карьера в кредитной организации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
В настоящий момент «ФК Открытие» на 100% принадлежит ЦБ, но готовится сделка по его продаже госбанку ВТБ. В начале осени 2022 г. глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума говорил, что сделка по покупке банка «ФК Открытие» может быть завершена до конца года и составит сотни миллиардов руб. Компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) оценила стоимость кредитной организации в 328–374 млрд руб., писал Frank Media По данным РБК, речь шла о 359–386 млрд руб.
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