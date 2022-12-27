В ЦБ назвали условия для смены доллара в экспортных контрактах на рубли
По его словам, в большинстве внешнеэкономических контрактов ценообразование исторически было преимущественно в долларе и в евро. Это было связано с тем, что в течение длительного промежутка времени эти валюты обладали очень высокой степенью ценовой стабильности.
«По итогам этого года это уже не совсем так, потому что инфляция в подавляющем большинстве стран в мире оказалась высокой. А в каких-то она оказалась очень высокой, многократно превышая цели по инфляции», — отметил Заботкин.
Он также указал на то, что рубль будет обладать высокой степенью ценовой стабильности, и в будущем станет все более привлекательным средством для международных расчетов и как валюта контракта.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 декабря, составляет 68,4 руб., официальный курс евро — 72,6 руб.
15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата получилось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа в рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.