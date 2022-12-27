Газета
Финансы

В ЦБ назвали условия для смены доллара в экспортных контрактах на рубли

Ведомости

Рубль в будущем может стать привлекательным в качестве валюты международных контрактов, заявил в интервью РБК зампред Центробанка Алексей Заботкин.

По его словам, в большинстве внешнеэкономических контрактов ценообразование исторически было преимущественно в долларе и в евро. Это было связано с тем, что в течение длительного промежутка времени эти валюты обладали очень высокой степенью ценовой стабильности.

«По итогам этого года это уже не совсем так, потому что инфляция в подавляющем большинстве стран в мире оказалась высокой. А в каких-то она оказалась очень высокой, многократно превышая цели по инфляции», — отметил Заботкин.

Он также указал на то, что рубль будет обладать высокой степенью ценовой стабильности, и в будущем станет все более привлекательным средством для международных расчетов и как валюта контракта.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 декабря, составляет 68,4 руб., официальный курс евро — 72,6 руб.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с начала года российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. По его словам, такого результата получилось достичь благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа в рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также ответственной финансовой политике.

Ранее по теме: Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных