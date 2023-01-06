Путин отметил успехи Промсвязьбанка в сохранении доходности и наращивании финансирования
Президент Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, на которой глава государства похвалил банк за сохранение доходности и наращивание финансирования, передает пресс-служба Кремля.
«Вижу, что в условиях сегодняшних реалий банк не только сохранил доходность своей деятельности, но и нарастил финансирование», — отметил президент.
В ответ на это Фрадков пояснил, что банк активно наращивает объёмы своих операций. По итогам 2022 г. он вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов страны с почти 5 трлн руб. активов. Глава ПСБ также доложил Путину о финансировании оборонно-промышленного комплекса, работе в Крыму и на новых территориях.
9 июня прошлого года пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР. В декабре регулятор сообщил, что Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.