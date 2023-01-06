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Финансы

Путин отметил успехи Промсвязьбанка в сохранении доходности и наращивании финансирования

Ведомости

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым, на которой глава государства похвалил банк за сохранение доходности и наращивание финансирования, передает пресс-служба Кремля.

«Вижу, что в условиях сегодняшних реалий банк не только сохранил доходность своей деятельности, но и нарастил финансирование», — отметил президент.

В ответ на это Фрадков пояснил, что банк активно наращивает объёмы своих операций. По итогам 2022 г. он вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов страны с почти 5 трлн руб. активов. Глава ПСБ также доложил Путину о финансировании оборонно-промышленного комплекса, работе в Крыму и на новых территориях.

9 июня прошлого года пресс-служба ПСБ сообщила, что банк начал работать в ДНР и ЛНР. В декабре регулятор сообщил, что Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

ПСБ также входит в число десяти российских банков, которые отключены от SWIFT, наравне с Сбербанком, ВТБ, Московским кредитным банком, Россельхозбанком, ФК «Открытие»,«Россией», Совкомбанком, Новикомбанком и ВЭБ.РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных