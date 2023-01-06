Путин отметил успехи Промсвязьбанка в сохранении доходности и наращивании финансирования

В ответ на это Фрадков пояснил, что банк активно наращивает объёмы своих операций. По итогам 2022 г. он вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов страны с почти 5 трлн руб. активов. Глава ПСБ также доложил Путину о финансировании оборонно-промышленного комплекса, работе в Крыму и на новых территориях.