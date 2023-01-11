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Банк России выдаст универсальную лицензию «Точке»

Ведомости

Банк России принял решение о госрегистрации «Банк Точка» и выдаче ему универсальной лицензии, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», – говорится в сообщении.

ЦБ выдаст лицензию после оплаты уставного капитала «Точки». Регулятор добавил, что ООО «Банк Точка» было зарегистрировано в Москве 10 января. Основным направлением деятельности банка станет предоставление дистанционных услуг и сервисов малому и среднему бизнесу. Всего в России действуют 326 банков с лицензией ЦБ, у 225 из них – универсальная лицензия.

Проект для работы с малым и средним бизнесом «Точка» существует с 2000-х гг. В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi — 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People — 10% минус 1 акция.

В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People. В конце декабря 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал о возможной покупке «Точки» банком «Тинькофф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных