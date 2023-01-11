Банк России выдаст универсальную лицензию «Точке»
Банк России принял решение о госрегистрации «Банк Точка» и выдаче ему универсальной лицензии, говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», – говорится в сообщении.
ЦБ выдаст лицензию после оплаты уставного капитала «Точки». Регулятор добавил, что ООО «Банк Точка» было зарегистрировано в Москве 10 января. Основным направлением деятельности банка станет предоставление дистанционных услуг и сервисов малому и среднему бизнесу. Всего в России действуют 326 банков с лицензией ЦБ, у 225 из них – универсальная лицензия.
В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People. В конце декабря 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал о возможной покупке «Точки» банком «Тинькофф».