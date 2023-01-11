Банк России выдаст универсальную лицензию «Точке»

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами», – говорится в сообщении.