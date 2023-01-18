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Финансы

ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

Ведомости

Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, передает пресс-служба ЦБ. Общее число валют, для которых банк устанавливает курсы, выросло до 43.

В перечень иностранных валют дополнительно включены:

  • дирхам ОАЭ;

  • таиландский бат;

  • вьетнамский донг;

  • сербский динар;

  • новозеландский доллар;

  • грузинский лари;

  • индонезийская рупия;

  • египетский фунт;

  • катарский риал.

    • Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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