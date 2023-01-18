ЦБ начал устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам
Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, передает пресс-служба ЦБ. Общее число валют, для которых банк устанавливает курсы, выросло до 43.
В перечень иностранных валют дополнительно включены:
- дирхам ОАЭ;
Банк России в октябре разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.