Швейцария заблокировала российские активы на $8 млрд
Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 7,5 млрд франков ($8,1 млрд), передает ТАСС со ссылкой на официального представителя государственного секретариата экономики (SECO) страны Маркcуса Шпорндли.
При этом Шпорндли отметил, что министерство экономики страны воздерживается от комментариев по поводу блокирования банком Credit Suisse российских активов на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд).
По его словам, данные, которые сообщил Credit Suisse, включают не только фонды, блокированные вследствие швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим лицам и организациям, подвергшимся санкциям в других странах. «Поэтому министерство экономики не может комментировать эти данные», - добавил он.
Издания Le Temps и Sonntags Zeitung ранее сообщили, что после начала специальной военной операции на Украине в Швейцарии официально заморозили 7,5 млрд франков. Из замороженных Credit Suisse средств около 4 млрд франков, как отмечается, принадлежит попавшим под санкции Швейцарии гражданам, а остальными 13,6 млрд франков владеют в том числе люди, против которых ввели ограничения другие государства. В эту сумму входят также заблокированные средства Центробанка РФ.
Швейцария присоединилась ко всем санкциям ЕС, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г.