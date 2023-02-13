Газета
Финансы

Швейцария заблокировала российские активы на $8 млрд

Ведомости

Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 7,5 млрд франков ($8,1 млрд), передает ТАСС со ссылкой на официального представителя государственного секретариата экономики (SECO) страны Маркcуса Шпорндли.

При этом Шпорндли отметил, что министерство экономики страны воздерживается от комментариев по поводу блокирования банком Credit Suisse российских активов на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд).

По его словам, данные, которые сообщил Credit Suisse, включают не только фонды, блокированные вследствие швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим лицам и организациям, подвергшимся санкциям в других странах. «Поэтому министерство экономики не может комментировать эти данные», - добавил он.

Издания Le Temps и Sonntags Zeitung ранее сообщили, что после начала специальной военной операции на Украине в Швейцарии официально заморозили 7,5 млрд франков. Из замороженных Credit Suisse средств около 4 млрд франков, как отмечается, принадлежит попавшим под санкции Швейцарии гражданам, а остальными 13,6 млрд франков владеют в том числе люди, против которых ввели ограничения другие государства. В эту сумму входят также заблокированные средства Центробанка РФ.

Швейцария присоединилась ко всем санкциям ЕС, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных