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Финансы

Credit Suisse заморозил более $19 млрд российских активов

Ведомости

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанных с россиянами 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд), что составляет около трети всех российских активов, которые задекларированы в стране. Об этом в воскресенье сообщили издания Le Temps и Sonntags Zeitung.

По данным СМИ, после начала специальной военной операции на Украине в Швейцарии официально заморозили 7,5 млрд франков. Из замороженных Credit Suisse средств около 4 млрд франков, как отмечается, принадлежит попавшим под санкции Швейцарии гражданам, а остальными 13,6 млрд франков владеют в том числе люди, против которых ввели ограничения другие государства. В эту сумму входят также заблокированные средства Центробанка РФ и государства.

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Швейцария в рамках санкций, по данным СМИ, также заморозила 15 объектов недвижимости. В целом стоимость российских активов в стране составляет 46,1 млрд франков.

Швейцария присоединилась ко всем санкциям ЕС, которые были введены после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В октябре прошлого года вслед за Евросоюзом она ввела санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда власти одобрили включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц.

В конце сентября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский предложил Швейцарии заблокировать российские активы и передать их Украине. Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Киеву. После этого в МИДе страны заявили, что сейчас у Швейцарии нет юридических оснований для перевода Украине замороженных российских активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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