Минфин выплатил купон по евробондам со сроком погашения в 2029 году
Минфин исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г., сообщила пресс-служба министерства.
«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2029 г. в сумме 5,1 млрд руб. (эквивалент $65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет.
22 июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте. Деньги будут перечислять в Национальный расчетный депозитарий на счета типа «И». Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.