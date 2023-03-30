ВТБ предупредил о схеме мошенничества с «блокировкой» учетной записи онлайн-банка
Мошенники стали активнее использовать схему телефонного мошенничества, при которой клиентам ВТБ сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками контакт-центра банка, пытаются получить от жертвы якобы для восстановления доступа к учетной записи данные для входа или код из СМС. На самом деле мошенники так пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.
«Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях – немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации», – отметила руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.
Ранее ВТБ сообщил о схеме, в которой мошенники занимаются вербовкой россиян, уже ставших их жертвами, для участия в незаконном обналичивании денег. Они звонят тем, кто уже однажды стал жертвой злоумышленников, под видом представителей органов государственной безопасности и предлагают официальное трудоустройство по поиску преступников. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста.
23 марта Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с возвратом денег за товары, которые якобы были оформлены клиентом в интернет-магазинах. На самом деле мошенники взламывают личный кабинет пользователя и делают возврат средств, пытаясь позже «выманить» деньги под предлогом «возврата по ошибке».