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Финансы

ВТБ предупредил о схеме мошенничества с «блокировкой» учетной записи онлайн-банка

Ведомости

Мошенники стали активнее использовать схему телефонного мошенничества, при которой клиентам ВТБ сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками контакт-центра банка, пытаются получить от жертвы якобы для восстановления доступа к учетной записи данные для входа или код из СМС. На самом деле мошенники так пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета.

«Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях – немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации», – отметила руководитель департамента клиентского обслуживания, вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

Ранее ВТБ сообщил о схеме, в которой мошенники занимаются вербовкой россиян, уже ставших их жертвами, для участия в незаконном обналичивании денег. Они звонят тем, кто уже однажды стал жертвой злоумышленников, под видом представителей органов государственной безопасности и предлагают официальное трудоустройство по поиску преступников. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста.

23 марта Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества с возвратом денег за товары, которые якобы были оформлены клиентом в интернет-магазинах. На самом деле мошенники взламывают личный кабинет пользователя и делают возврат средств, пытаясь позже «выманить» деньги под предлогом «возврата по ошибке».

Ранее по теме: ФНС предупредила о мошеннических рассылках в сети от имени ведомства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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