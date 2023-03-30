ВТБ предупредил о схеме мошенничества с «блокировкой» учетной записи онлайн-банка

Ранее ВТБ сообщил о схеме, в которой мошенники занимаются вербовкой россиян, уже ставших их жертвами, для участия в незаконном обналичивании денег. Они звонят тем, кто уже однажды стал жертвой злоумышленников, под видом представителей органов государственной безопасности и предлагают официальное трудоустройство по поиску преступников. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди старшего возраста.