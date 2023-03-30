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Финансы

ЦБ: открытие счетов в банках по видеосвязи могут внедрить в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. у россиян может появиться возможность открывать счета в банках по видеосвязи. Об этом на конференции «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов» рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.

«Еще один момент, который в настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ФОИВ [федеральные органы исполнительной власти], – это момент, связанный с внедрением в обыденную практику так называемой видеоидентификации – открытие счета в рамках видеоконференцсвязи», – заявил Ясинский (цит. по «РИА Новости»).

По его словам, механизм открытия счетов без личного присутствия можно протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

«Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов и мы сможем, может быть, уже в следующем году, полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», – заключил Ясинский.

Днем ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что цифровой рубль планируется ввести в России до конца 2023 г. По словам Белоусова, цифровой рубль также планируется внедрить «в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров». Он отметил, что такая мера повысит ликвидность и привлекательность цифровых валют для инвесторов и эмитентов. Вице-премьер добавил, что по этому вопросу есть еще несколько предложений, однако они будут озвучены в закрытой части совещания.

16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. 23 марта в нижней палате анонсировали принятие закона в апреле, в силу он вступит в мае.

XIX Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок, состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов» проходит в Тюмени 30 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных