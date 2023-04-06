ЦБ хочет разрешить привлекать инвестиции россиян только финансовым организациям

В 2022 г. число финансовых пирамид выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 1722 компаний, писали ранее «Ведомости». При этом потери россиян от вложений в финансовые пирамиды составили 5-6 млрд руб., говорил представитель ЦБ. Сумму ущерба в ЦБ назвали существенной, но все же она намного меньше, чем в 2021 г. – тогда только в пирамиде Finiko граждане потеряли, по данным МВД, свыше 5 млрд руб. «Средний клиент» пирамиды теряет в ней 50 000-100 000 руб., отметили в ЦБ.