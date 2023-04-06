ЦБ хочет разрешить привлекать инвестиции россиян только финансовым организациям
Банк России подготовил поправки в законодательство, направленные на борьбу с финансовыми пирамидами. Регулятор предлагает ограничить круг структур, которые могут привлекать инвестиции населения, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев, передает «Интерфакс».
«В целях противодействия финансовым пирамидам, правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России», – сказал он.
Сейчас инвестиции от неограниченного круга лиц может привлекать любое юридическое лицо, чем и пользуются мошенники, указал Зубарев. Разрешить распоряжаться деньгами населения только профессиональным и проверенным участникам рынка – справедливая мера, добавил он.
Поправки в «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» проходят межведомственное согласование и скоро будут внесены в Госдуму.
В 2022 г. число финансовых пирамид выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 1722 компаний, писали ранее «Ведомости». При этом потери россиян от вложений в финансовые пирамиды составили 5-6 млрд руб., говорил представитель ЦБ. Сумму ущерба в ЦБ назвали существенной, но все же она намного меньше, чем в 2021 г. – тогда только в пирамиде Finiko граждане потеряли, по данным МВД, свыше 5 млрд руб. «Средний клиент» пирамиды теряет в ней 50 000-100 000 руб., отметили в ЦБ.
Общие потери от деятельности финансовых нелегальных организаций и пирамид, по оценке ЦБ, уменьшились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. примерно на 30-35%. Абсолютных цифр регулятор не раскрыл. Всего за 2022 г. ЦБ выявил 4964 организации с признаками нелегальной деятельности – их количество выросло на 85% относительно 2021 г. В их числе компании, проекты и индивидуальные предприниматели.
Большинство таких схем реализуется онлайн: таким образом предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.