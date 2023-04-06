Газета
Финансы

ЦБ хочет разрешить привлекать инвестиции россиян только финансовым организациям

Ведомости

Банк России подготовил поправки в законодательство, направленные на борьбу с финансовыми пирамидами. Регулятор предлагает ограничить круг структур, которые могут привлекать инвестиции населения, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев, передает «Интерфакс».

«В целях противодействия финансовым пирамидам, правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России», – сказал он.

Сейчас инвестиции от неограниченного круга лиц может привлекать любое юридическое лицо, чем и пользуются мошенники, указал Зубарев. Разрешить распоряжаться деньгами населения только профессиональным и проверенным участникам рынка – справедливая мера, добавил он.

Поправки в «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» проходят межведомственное согласование и скоро будут внесены в Госдуму.

Ранее по теме: ЦБ оценил потери россиян от вложений в пирамиды в 6 млрд рублей

В 2022 г. число финансовых пирамид выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 1722 компаний, писали ранее «Ведомости». При этом потери россиян от вложений в финансовые пирамиды составили 5-6 млрд руб., говорил представитель ЦБ. Сумму ущерба в ЦБ назвали существенной, но все же она намного меньше, чем в 2021 г. – тогда только в пирамиде Finiko граждане потеряли, по данным МВД, свыше 5 млрд руб. «Средний клиент» пирамиды теряет в ней 50 000-100 000 руб., отметили в ЦБ.

Общие потери от деятельности финансовых нелегальных организаций и пирамид, по оценке ЦБ, уменьшились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. примерно на 30-35%. Абсолютных цифр регулятор не раскрыл. Всего за 2022 г. ЦБ выявил 4964 организации с признаками нелегальной деятельности – их количество выросло на 85% относительно 2021 г. В их числе компании, проекты и индивидуальные предприниматели.

Большинство таких схем реализуется онлайн: таким образом предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных