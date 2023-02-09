ЦБ оценил потери россиян от вложений в пирамиды в 6 млрд рублей

ЦБ оценил потери россиян от вложений в пирамиды в 6 млрд рублейУщерб среднего клиента составляет 50-100 000
В прошлом году, по оценкам экспертов Банка России, потери граждан от вложений в финансовые пирамиды составили порядка 5-6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. Число финансовых пирамид при этом за 2022 г. выросло в 2,3 раза относительно 2021 г., до 1722 компаний, следует из опубликованной статистики на сайте Банка России.
Сумма ущерба существенная, признал представитель ЦБ, но она намного меньше, чем в 2021 г. – тогда только в пирамиде Finiko граждане потеряли, по данным МВД, свыше 5 млрд руб. «Средний клиент» пирамиды теряет в ней 50-100 000 руб., отметил представитель ЦБ, уточнив, что у некоторых граждан ущерб значительно больше.
Впрочем, Центробанк может делать только экспертные оценки ущерба, так как эта информация — прерогатива правоохранительных органов, уточнил собеседник.
Общие потери от деятельности финансовых нелегальных организаций и пирамид, по оценке ЦБ, уменьшились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. примерно на 30-35%. Абсолютных цифр регулятор не раскрыл. Всего за 2022 г. ЦБ выявил 4964 организации с признаками нелегальной деятельности – их количество выросло на 85% относительно 2021 г. В их числе компании, проекты и индивидуальные предприниматели.
Большинство таких схем реализуется онлайн: таким образом предлагали услуги более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Злоумышленники использовали актуальную социальную и экономическую повестку, отметил ЦБ.
Почти половина выявленных Центробанком пирамид (около тысячи) принимала платежи в криптовалютах. В то же время ЦБ выявил меньше проектов, предлагавших инвестировать в криптовалюту или выпускавших собственную. Около 46% выявленных пирамид принимали средства через иностранные платежные сервисы. Свыше 30% организаций действовали в форме экономических игр.
Ряд выявленных организаций с признаками пирамиды действовали без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом деньги они привлекали на дебетовые карты подставных лиц. ЦБ также обнаружил специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты «хайп-проектов», похожие на фонды коллективных инвестиций.
Количество нелегальных кредиторов относительно прошлого года выросло в 1,8 раза до 1722 игроков. Значительно увеличилось количество нелегальных кредиторов, предлагавших услуги только в соцсетях и мессенджерах: их доля составила 43%. Нелегалы используют сайты и группы в социальных сетях (так называемые доски объявлений) с информацией о предоставлении потребительских займов «от частных лиц» и ссылками на закрытые Telegram-каналы и сообщества.
Зато снизилось число организаций, которые занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга, — было выявлено 39 компаний против 60 годом ранее. В основном по этой схеме выдавались потребительские займы под залог транспортных средств, отмечается в сообщении ЦБ.
Число нелегальных профучастников на рынке ценных бумаг выросло почти на 40% и достигло 1201 – 95% из них предлагали услуги форекс-дилеров (1138 игрока). Рост произошел на фоне снижения торгов, сложностей в международных расчетах и валютном обмене. Но из-за ограничений на трансграничные переводы нелегалы с иностранной «пропиской» снизили активность на российском рынке.
Некоторые злоумышленники создавали офисы для помощи с зачислением наличных средств и криптовалюты, отмечается в сообщении ЦБ. Но дальнейшее взаимодействие с клиентами было организовано через мессенджеры или личные кабинеты. Стало больше случаев, когда мошенники привлекали клиентов, обещая выйти на рынок криптовалют. Появились и лжерегуляторы, обращает внимание ЦБ: мошенники через их сайты продвигают аффилированные компании — создают вымышленные реестры, фальшивые сертификаты и обещают выплаты из «компенсационного фонда» в случае проблем.
За 2022 г. при участии регулятора было возбуждено более 100 дел по уголовным статьям, 440 административных дел, включая 260 дел по статье за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов. Также заблокировано почти 9000 сайтов нелегалов.
Как ЦБ борется с нелегалами
В последние два года регулятор принял два больших решения, которые помогли борьбе с нелегалами, рассказал представитель ЦБ. В 2021 г. регулятор стал публиковать список компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. С 2022 г. заработал механизм досудебной блокировки сайтов таких незаконных компаний— в этом направлении ЦБ сотрудничает с Генпрокуратурой, МВД и Роскомнадзором.
Еще одним инструментом, который позволит сократить финансовое мошенничество, может стать законопроект о запрете публичного привлечения инвестиций не поднадзорными Банку России компаниями, продолжает собеседник. Сейчас с точки зрения права это может делать практически любая компания и физическое лицо. «Мы считаем, что для того, чтобы привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц, надо обладать соответствующими компетенциями, технологиями и за такими компаниями должен быть надзор», – объяснил представитель регулятора. Законопроект поможет пресекать бесконтрольное привлечения средств в псевдоинвестиционные проекты. Инициатива сейчас обсуждается ведомствами, регулятор участвует в этом обсуждении.