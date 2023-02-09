ЦБ оценил потери россиян от вложений в пирамиды в 6 млрд рублей

Еще одним инструментом, который позволит сократить финансовое мошенничество, может стать законопроект о запрете публичного привлечения инвестиций не поднадзорными Банку России компаниями, продолжает собеседник. Сейчас с точки зрения права это может делать практически любая компания и физическое лицо. «Мы считаем, что для того, чтобы привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц, надо обладать соответствующими компетенциями, технологиями и за такими компаниями должен быть надзор», – объяснил представитель регулятора. Законопроект поможет пресекать бесконтрольное привлечения средств в псевдоинвестиционные проекты. Инициатива сейчас обсуждается ведомствами, регулятор участвует в этом обсуждении.