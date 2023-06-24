Российские банки начали резко повышать курс обмена валют
Ряд российских банков в субботу, 24 июня, резко повысили курс обмена валют, в некоторых случаях доллар превысил 90 руб., евро – 100 руб., передает «РИА Новости».
В частности, курс обмена в Росбанке – 105 руб. за доллар и 115 руб. за евро, в Промсвязьбанке – 84,87 и 93,06 руб. соответственно, в Сбербанке – 88,33 и 94,16 руб. Курс доллара в Центробанке установлен на уровне 84,1 руб., евро – 91,5 руб.
На фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вечером 23 июня индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии начал резко снижаться: после 23:00 мск он терял уже 3,29%, тогда как торги завершил умеренным снижением на 0,74%. Больше 4% теряли бумаги «Яндекса», Fix Price, TCS Group, Ozon и En+ Group.
Вечером в пятницу в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.