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Финансы

Российские банки начали резко повышать курс обмена валют

Ведомости

Ряд российских банков в субботу, 24 июня, резко повысили курс обмена валют, в некоторых случаях доллар превысил 90 руб., евро – 100 руб., передает «РИА Новости».

В частности, курс обмена в Росбанке – 105 руб. за доллар и 115 руб. за евро, в Промсвязьбанке – 84,87 и 93,06 руб. соответственно, в Сбербанке – 88,33 и 94,16 руб. Курс доллара в Центробанке установлен на уровне 84,1 руб., евро – 91,5 руб.

На фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вечером 23 июня индекс Мосбиржи в ходе вечерней сессии начал резко снижаться: после 23:00 мск он терял уже 3,29%, тогда как торги завершил умеренным снижением на 0,74%. Больше 4% теряли бумаги «Яндекса», Fix Price, TCS Group, Ozon и En+ Group.

Вечером в пятницу в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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