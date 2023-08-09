Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ об исполнении обязательств РФ в рублях по госгарантиям, предоставленным в иностранной валюте. Документ вступает в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что госгарантии могут быть исполнены в рублях при наличии соответствующего волеизъявления их бенефициара, «являющегося российским или иностранным юридическим лицом либо международной финансовой организацией». Требуемая к уплате сумма, указанная бенефициаром в иностранной валюте, пересчитывается исходя из установленного ЦБ РФ курса на дату предъявления требования.
При отсутствии волеизъявления бенефициара госгарантии также будут исполнены в рублях.
Государственные гарантии – способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу чего Российская Федерация (гарант) дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, которому дается государственная гарантия, обязательства перед кредиторами этого лица полностью или частично.