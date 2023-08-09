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Финансы

Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об исполнении обязательств РФ в рублях по госгарантиям, предоставленным в иностранной валюте. Документ вступает в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации. 

В указе отмечается, что госгарантии могут быть исполнены в рублях при наличии соответствующего волеизъявления их бенефициара, «являющегося российским или иностранным юридическим лицом либо международной финансовой организацией». Требуемая к уплате сумма, указанная бенефициаром в иностранной валюте, пересчитывается исходя из установленного ЦБ РФ курса на дату предъявления требования. 

При отсутствии волеизъявления бенефициара госгарантии также будут исполнены в рублях.

Государственные гарантии – способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу чего Российская Федерация (гарант) дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, которому дается государственная гарантия, обязательства перед кредиторами этого лица полностью или частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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