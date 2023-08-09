Путин подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

В указе отмечается, что госгарантии могут быть исполнены в рублях при наличии соответствующего волеизъявления их бенефициара, «являющегося российским или иностранным юридическим лицом либо международной финансовой организацией». Требуемая к уплате сумма, указанная бенефициаром в иностранной валюте, пересчитывается исходя из установленного ЦБ РФ курса на дату предъявления требования.