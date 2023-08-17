Международные резервы России сократились за неделю до $585,8 млрд
Международные резервы России снизились за неделю с 4 по 11 августа на $0,8 млрд или 0,1%, составив $585,8 млрд, сообщается на сайте Центробанка.
«Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил $585,8 млрд, сократившись за неделю на $0,8 млрд, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки», – говорится в сообщении.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. По данным Еврокомиссии (ЕК), страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов ЦБ.