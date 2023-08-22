В апреле - июне россияне перевели через СБП почти 7 трлн рублей

Переводы все еще остаются самой популярной функцией СБП. За апрель – июнь граждане совершили 1,3 млрд операций на общую сумму 6,3 трлн руб., что более чем в два раза превышает количество и объемы аналогичного периода год назад. В квартальной динамике количество и сумма выросли на 25% и 27% соответственно. Средний чек одной транзакции не изменился с начала года и составил 4 800 руб.