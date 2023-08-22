В апреле - июне россияне перевели через СБП почти 7 трлн рублей

В апреле - июне россияне перевели через СБП почти 7 трлн рублейНесмотря на скромные объемы, наибольший рост показали платежи
Россияне провели более 1,6 млрд операций на сумму почти 7 трлн руб. через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2023 г., сообщается в отчете ЦБ. Это превышает показатели аналогичного периода 2022 г. более чем в два раза. В апреле – июне переводами через СБП воспользовался каждый второй житель России, а оплатой – каждый четвертый.
В среднем через СБП совершается более 18 млн операций в сутки, а один россиянин сделал через сервис во II квартале 17 переводов и оплатил восемь покупок. Количество переводов увеличилось на четверть по сравнению с I кварталом, а количество операций по оплате выросло в 1,7 раза.
Переводы все еще остаются самой популярной функцией СБП. За апрель – июнь граждане совершили 1,3 млрд операций на общую сумму 6,3 трлн руб., что более чем в два раза превышает количество и объемы аналогичного периода год назад. В квартальной динамике количество и сумма выросли на 25% и 27% соответственно. Средний чек одной транзакции не изменился с начала года и составил 4 800 руб.
Несмотря на сравнительно небольшие объемы оплаты покупок через СПБ, рост в этом сегменте по итогам II квартала оказался значительным. Россияне совершили в пять раз больше покупок, чем год назад, – 300 млн штук на общую сумму 600 млрд руб. По сравнению с январем – мартом эти показатели выросли в 1,7 и 1,6 раза соответственно.
Такой рост, судя по статистике ЦБ, объясняется тем, что за апрель – июнь на 60% выросло число предприятий, принимающих оплату товаров и услуг через СБП. Их общее количество превысило 1 млн. При этом девять из десяти точек продаж, внедривших оплату через СБП, относятся к категории малых и средних предприятий.
Также продолжает увеличиваться спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам, например страховые выплаты, от брокеров и проч., отмечает ЦБ. По итогам II квартала 2023 г. через СБП совершено более 12,2 млн выплат гражданам на сумму 59,1 млрд руб., что выше по сравнению с предыдущим кварталом на 12% и 32% соответственно.
ЦБ запустил СБП в январе 2019 г., сейчас к ней подключено 207 банков. Система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.
В марте Центробанк сообщил, что к 1 октября 2023 г. крупные банки, участвующие в СБП, должны будут встроить систему не только в свои мобильные приложения, но и в интернет-банки. Это позволит клиентам пользоваться СБП с разных устройств. Кроме того, с 1 апреля 2024 г. банки должны будут обеспечить возможность переводов через СБП между юридическими лицами.