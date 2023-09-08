JPMorgan: стоимость майнинга одного биткоина уменьшилась на $3000
Инвестиционный банк JPMorgan понизил оценку стоимости майнинга одного биткоина с $21 000 до $18 000. Изменение связано с обновлением индекса Кембриджского центра альтернативных финансов для оценки потребления электроэнергии в майнинге, сообщил The Block.
«Текущая стоимость майнинга биткоина падает примерно до $18 000 при использовании новой методологии по сравнению с $21 000 при использовании старой методологии», — сообщили в банке.
Методологию подсчета индекса CBECI изменили в связи с появлением нового оборудования для майнинга. Аналитики пришли к выводу, что у разной техники — разная эффективность, и это нужно учитывать при расчете себестоимости криптовалюты.
Аналитики JPMorgan считают, что обновленная методология позволит уменьшить зависимость затрат на майнинг биткоина от колебания цен на электричество. По их данным, изменение стоимости электроэнергии за кВт\ч на один цент приводит к изменению стоимости производства биткоина на $4300. После пересмотра методологии чувствительность снижается, но незначительно: примерно до $3800.
Среднерыночная стоимость биткоина сейчас составляет примерно $25 800.
В августе стоимость биткоина снижалась до $27 981 после публикации протоколов июльского заседания ФРС. Чиновники заявили о «рисках роста» инфляции и приняли решение о повышении базовой ставки до рекордного за последние 22 года уровня 5,25–5,5%.