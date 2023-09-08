JPMorgan: стоимость майнинга одного биткоина уменьшилась на $3000

Аналитики JPMorgan считают, что обновленная методология позволит уменьшить зависимость затрат на майнинг биткоина от колебания цен на электричество. По их данным, изменение стоимости электроэнергии за кВт\ч на один цент приводит к изменению стоимости производства биткоина на $4300. После пересмотра методологии чувствительность снижается, но незначительно: примерно до $3800.