Газета
Финансы

JPMorgan: стоимость майнинга одного биткоина уменьшилась на $3000

Ведомости

Инвестиционный банк JPMorgan понизил оценку стоимости майнинга одного биткоина с $21 000 до $18 000. Изменение связано с обновлением индекса Кембриджского центра альтернативных финансов для оценки потребления электроэнергии в майнинге, сообщил The Block.

«Текущая стоимость майнинга биткоина падает примерно до $18 000 при использовании новой методологии по сравнению с $21 000 при использовании старой методологии», — сообщили в банке.

Методологию подсчета индекса CBECI изменили в связи с появлением нового оборудования для майнинга. Аналитики пришли к выводу, что у разной техники — разная эффективность, и это нужно учитывать при расчете себестоимости криптовалюты.

Ранее по теме: Биткойн торгуется ниже $28 000 впервые с 20 июня

Аналитики JPMorgan считают, что обновленная методология позволит уменьшить зависимость затрат на майнинг биткоина от колебания цен на электричество. По их данным, изменение стоимости электроэнергии за кВт\ч на один цент приводит к изменению стоимости производства биткоина на $4300. После пересмотра методологии чувствительность снижается, но незначительно: примерно до $3800.

Среднерыночная стоимость биткоина сейчас составляет примерно $25 800.

В августе стоимость биткоина снижалась до $27 981 после публикации протоколов июльского заседания ФРС. Чиновники заявили о «рисках роста» инфляции и приняли решение о повышении базовой ставки до рекордного за последние 22 года уровня 5,25–5,5%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных