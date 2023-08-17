Биткойн торгуется ниже $28 000 впервые с 20 июня

Падение началось после того, как в среду были опубликованы протоколы июльского заседания ФРС, пишет CBNC. В них чиновники увидели «риски роста» инфляции, которые потенциально могут привести к дальнейшему повышению ставок. На том заседании регулятор повысил базовую процентную ставку до 5,25–5,5%, самого высокого уровня за 22 года.