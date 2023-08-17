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Биткойн торгуется ниже $28 000 впервые с 20 июня

Ведомости

Криптовалюта биткойн торгуется ниже $28 000 впервые с 20 июня, свидетельствуют данные торгов на CoinMarketCap. С начала августа стоимость биткоина уменьшилась на 4,81%.

Стоимость биткойна в течение дня снижалась на 4,14%. По состоянию на 20:40 мск стоимость криптовалюты, по данным CoinMarketCap, находится на отметке $27 981.

Падение началось после того, как в среду были опубликованы протоколы июльского заседания ФРС, пишет CBNC. В них чиновники увидели «риски роста» инфляции, которые потенциально могут привести к дальнейшему повышению ставок. На том заседании регулятор повысил базовую процентную ставку до 5,25–5,5%, самого высокого уровня за 22 года.

Ключевую роль сыграл рынок фьючерсов на биткойны, пишет Bitcoinist. Он ссылается на данные Coinglass, которые говорят, что за последние 2 дня были ликвидированы длинные позиции на сумму $24,76 млн и $20,17 млн соответственно.

Падение ниже $28 800 подтвердило локальное доминирование «медведей», сказал Barron's аналитик брокера FxPro Алексей Купцикевич. По его словам, следующие ключевые точки поддержки сейчас находятся на уровне $28 000, а затем в районе $27 200.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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