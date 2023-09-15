Банк «Ак Барс» приостановил для юрлиц исходящие переводы в валюте
С 15 сентября банк «Ак Барс» приостанавливает для юридических лиц исходящие переводы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
«В части обслуживания физических лиц – правила совершения операций в валюте не изменились», – уточняется в сообщении.
В банке подчеркнули, что переводы внутри «Ак Барса», а также между российскими банками на территории страны в рублях проводятся в обычном режиме. Там добавили, что отделения, банкоматы и мобильные приложения также работают штатно.
14 сентября минфин США ввел санкции против банка «Ак Барс», контролируемого правительством Татарстана. В кредитной организации заявили, что, несмотря на внесение в санкционный список, банк продолжает работать как обычно, карты банка Visa, Mastercard и «Мир» также остаются действительными на территории России. В «Ак Барсе» также рекомендовали обновить мобильное приложение банка и не удалять его со смартфона.
Чистая прибыль «Ак Барса» по итогам первой половины 2023 г. составила 624,46 млн руб. Данные за аналогичный период 2022 г. банк не раскрывал. Активы банка по состоянию на 30 июня составляли 896,37 млрд руб., что на 10,5% больше, чем годом ранее.