Банк «Ак Барс» приостановил для юрлиц исходящие переводы в валюте

14 сентября минфин США ввел санкции против банка «Ак Барс», контролируемого правительством Татарстана. В кредитной организации заявили, что, несмотря на внесение в санкционный список, банк продолжает работать как обычно, карты банка Visa, Mastercard и «Мир» также остаются действительными на территории России. В «Ак Барсе» также рекомендовали обновить мобильное приложение банка и не удалять его со смартфона.