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Финансы

Банк «Ак Барс» приостановил для юрлиц исходящие переводы в валюте

Ведомости

С 15 сентября банк «Ак Барс» приостанавливает для юридических лиц исходящие переводы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. 

«В части обслуживания физических лиц – правила совершения операций в валюте не изменились», – уточняется в сообщении. 

В банке подчеркнули, что переводы внутри «Ак Барса», а также между российскими банками на территории страны в рублях проводятся в обычном режиме. Там добавили, что отделения, банкоматы и мобильные приложения также работают штатно.

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14 сентября минфин США ввел санкции против банка «Ак Барс», контролируемого правительством Татарстана. В кредитной организации заявили, что, несмотря на внесение в санкционный список, банк продолжает работать как обычно, карты банка Visa, Mastercard и «Мир» также остаются действительными на территории России. В «Ак Барсе» также рекомендовали обновить мобильное приложение банка и не удалять его со смартфона.

Чистая прибыль «Ак Барса» по итогам первой половины 2023 г. составила 624,46 млн руб. Данные за аналогичный период 2022 г. банк не раскрывал. Активы банка по состоянию на 30 июня составляли 896,37 млрд руб., что на 10,5% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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