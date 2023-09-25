ЦБ анонсировал презентацию обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей

Белов не стал уточнять, какие достопримечательности окажутся на новых купюрах, но отметил, что их выбором занимались экспертные группы. Летом 2022 г. Белов рассказал «Известиям», что на 1000-рублевой банкноте могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород», Чкаловская лестница, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и река Волга. На банкноте в 5000 руб., по его словам, могли появиться изображения дома Севастьянова, Уральского хребта, плотины пруда на реке Исеть, панорамного вида Екатеринбурга, памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятников конструктивизма.