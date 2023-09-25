ЦБ анонсировал презентацию обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей
Центробанк планирует в октябре представить обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 руб. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.
«Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные — в духе мировых трендов», – сказал он.
По словам Белова, купюры сохранят цветовую палитру, но получат больше защитных знаков. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», – добавил он. Белов также отметил, что печать обновленных банкнот уже началась, чтобы сразу после презентации купюр передать их в банки для дальнейшего тестирования оборудования.
Белов не стал уточнять, какие достопримечательности окажутся на новых купюрах, но отметил, что их выбором занимались экспертные группы. Летом 2022 г. Белов рассказал «Известиям», что на 1000-рублевой банкноте могут появиться Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород», Чкаловская лестница, здание Госбанка, памятник Максиму Горькому и река Волга. На банкноте в 5000 руб., по его словам, могли появиться изображения дома Севастьянова, Уральского хребта, плотины пруда на реке Исеть, панорамного вида Екатеринбурга, памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятников конструктивизма.
В марте 2021 г. в пресс-службе ЦБ сообщили о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. В рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.