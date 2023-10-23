Доллар опустился ниже 95 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 95 руб. впервые с 13 сентября, следует из информации площадки.
По состоянию на 11:23 мск, доллар торговался по 94,9675 руб. (-0,35%).
В то же время евро торгуется на уровне 100,7 руб., китайский юань – 12,9 руб. По состоянию на 11:19 евро на Мосбирже торговался по 100,7225 руб. (-0,13%), юань – по 12,961 руб. (-0,33%).
13 октября ЦБ представил данные с оценкой динамики обменного курса рубля. Согласно информации регулятора, реальный эффективный курс рубля за первые девять месяцев 2023 г. снизился на 29,7%, в сентябре он вырос на 0,2%. Уточняется, что средний номинальный курс доллара к рублю в период с начала года составил 82,12 руб., евро – 89,03 руб., юаня – 11,65 руб.
Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.
Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.