Доллар опустился ниже 95 рублей

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., к концу 2023 г. рубль укрепится на отметке 94 руб./$, в 2024–2026 гг. – на уровне 90-92 руб./$. Ожидается, что рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.