Торги на «СПБ бирже» планируют возобновить 6 ноября
«СПБ Биржа» планирует возобновить биржевые торги 6 ноября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
«СПБ Биржа информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 г. в режиме основных торгов проводиться не будут», – говорится в сообщении.
О времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения сделок пообещали дополнительно сообщить на сайте «СПБ биржи».
2 ноября несколько брокеров приостановили доступ к торгам ценными бумагами иностранных компаний на «СПБ бирже» после введения в отношении площадки санкций управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В приложении инвестиционного холдинга «Финам» опубликовали сообщение о том, что торги иностранными акциями на «СПБ бирже» временно приостановлены.
2 ноября OFAC расширило свой санкционный список, внеся в него «СПБ Биржу», «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.