Торги на «СПБ бирже» планируют возобновить 6 ноября

2 ноября несколько брокеров приостановили доступ к торгам ценными бумагами иностранных компаний на «СПБ бирже» после введения в отношении площадки санкций управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В приложении инвестиционного холдинга «Финам» опубликовали сообщение о том, что торги иностранными акциями на «СПБ бирже» временно приостановлены.