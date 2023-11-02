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Торги на «СПБ бирже» планируют возобновить 6 ноября

Ведомости

«СПБ Биржа» планирует возобновить биржевые торги 6 ноября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«СПБ Биржа информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 г. в режиме основных торгов проводиться не будут», – говорится в сообщении.

О времени возобновления торгов, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения сделок пообещали дополнительно сообщить на сайте «СПБ биржи».

2 ноября несколько брокеров приостановили доступ к торгам ценными бумагами иностранных компаний на «СПБ бирже» после введения в отношении площадки санкций управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В приложении инвестиционного холдинга «Финам» опубликовали сообщение о том, что торги иностранными акциями на «СПБ бирже» временно приостановлены.

2 ноября OFAC расширило свой санкционный список, внеся в него «СПБ Биржу», «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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