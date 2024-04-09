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ЦБ Казахстана может ввести новую систему платежей в 2025 году

Ведомости

Национальный банк Казахстана планирует ввести новую систему для облегчения транзакций с универсальным доступом из-за олигополии в сфере платежей в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу регулятора Тимура Сулейменова.

«Мы должны сделать систему, которая будет доступна для всех», – привело издание заявление Сулейманова.

По его словам, в настоящее время два кредитора создали олигополию в банковской системе Казахстана, они контролируют 80-90% всех платежей. Названия данные кредитных организаций глава ЦБ не назвал.

По расчетам Bloomberg, речь могла идти о Kaspi.kz и Народном банке (Halyk Bank). Первый обрабатывает около 70% переводов и платежей в Казахстане, второй – около 8%.

Для преодоления олигополии властями предлагается внедрить пилотную программу платежной системы на основе QR-кодов и распространить ее на все кредитные организации страны в первой половине 2025 г.

29 марта заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нурлан Абдрахманов заявил, что в Казахстане могут появиться дочерние банки КНР, Кореи и Турции. Отмечалось, что они заместят ушедшие из страны российские финорганизации.

В 2022 г. три российских банка – СбербанкВТБ и Альфа-банк – прекратили свою работу и практически ушли с казахстанского рынка финансовых услуг.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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