Курс доллара вырос до 93 рублей впервые с 25 марта
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 руб. впервые с 25 марта 2024 г., следует из данных площадки.
Курс доллара США с расчетами «завтра» на 19:00 мск (к моменту закрытия торгов) вырос на 30 коп. по сравнению с предыдущим закрытием и составил 93 руб. (0,3%).
8 апреля Центробанк России сообщил, что крупнейшие российские компании-экспортеры в марте 2024 г. увеличили продажу валюты на 16% до $12,1 млрд.
Вместе с тем в ЦБ отметили стабильность рубля в марте: ослабление курса российской валюты составило 1,5%. Согласно регулятору, поддержку курсу оказали как восстановление объема чистых продаж экспортеров, так и сохранение жестких денежно-кредитных условий.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам заседания 16 февраля.