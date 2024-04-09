Курс доллара вырос до 93 рублей впервые с 25 марта

Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам заседания 16 февраля.