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Курс доллара вырос до 93 рублей впервые с 25 марта

Ведомости

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 93 руб. впервые с 25 марта 2024 г., следует из данных площадки.

Курс доллара США с расчетами «завтра» на 19:00 мск (к моменту закрытия торгов) вырос на 30 коп. по сравнению с предыдущим закрытием и составил 93 руб. (0,3%).

8 апреля Центробанк России сообщил, что крупнейшие российские компании-экспортеры в марте 2024 г. увеличили продажу валюты на 16% до $12,1 млрд.

Вместе с тем в ЦБ отметили стабильность рубля в марте: ослабление курса российской валюты составило 1,5%. Согласно регулятору, поддержку курсу оказали как восстановление объема чистых продаж экспортеров, так и сохранение жестких денежно-кредитных условий.

Совет директоров Банка России по итогам заседания 22 марта второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам заседания 16 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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