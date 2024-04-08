ЦБ: крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16%

Кроме того, в марте ЦБ зафиксировал преобладание доли торгов юанем в рамках биржевого и внебиржевого рынка спот. Так, в абсолютных значениях доля юаня достигла исторических максимумов в обоих сегментах рынка, а именно 53% на биржевом и 39,6% на внебиржевом.