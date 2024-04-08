ЦБ: крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16%
Крупнейшие российские компании-экспортеры в марте 2024 г. увеличили продажу валюты на 16% до $12,1 млрд, сообщил Центробанк России.
«Чистые продажи 29 крупнейших российских компаний-экспортеров выросли на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и составили $12,1 млрд», – указано в аналитическом материале регулятора «Обзор рисков финансовых рынков».
Вместе с тем в ЦБ отметили стабильность рубля в марте: ослабление курса российской валюты составило 1,5%. Согласно регулятору, поддержку курсу оказали как восстановление объема чистых продаж экспортеров, так и сохранение жестких денежно-кредитных условий.
Кроме того, в марте ЦБ зафиксировал преобладание доли торгов юанем в рамках биржевого и внебиржевого рынка спот. Так, в абсолютных значениях доля юаня достигла исторических максимумов в обоих сегментах рынка, а именно 53% на биржевом и 39,6% на внебиржевом.
Ранее 8 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе заявила о минимальном сдерживающем влиянии жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) на рост российской экономики. Глава Центробанка добавила, что экономика продолжает демонстрировать «впечатляющие темпы роста». Набиуллина также отметила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 г. при условии устойчивого замедления темпов инфляции.
22 марта совет директоров Банка России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Ставка держится на уровне 16% с декабря прошлого года, ЦБ оставил ее на этом значении по итогам февральского заседания 16 февраля.