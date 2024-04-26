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В «Сбере» спрогнозировали ключевую ставку на уровне 13% на конец 2024 года

Ведомости

По прогнозу Сбербанка, на конец 2024 г. ключевая ставка Центрального банка России составит 13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя блока «Финансы» Сбербанка Тараса Скворцова.

«Мы меняем наш прогноз по ключевой ставке. Ожидаем, что период высоких ставок продлится чуть дольше и на конец 2024 г. ключевая ставка составит 13%», – цитирует агентство Скворцова.

Кроме того, отмечается, что Сбербанк повысил прогноз по росту ВВП РФ на 2024 г. с 1,7 до 2,8%. Инфляция составит 4-5% – ранее ожидаемый показатель равнялся 5-7%.

25 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. По словам главы государства, если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что совет директоров Банка России на заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос с 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.

25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в нормальной ситуации ключевая ставка на уровне 16% для России является достаточным импульсом для охлаждения экономики, но в силу сложившихся условий (структурная перестройка, нехватка персонала, импортозамещение) этого не происходит: кредитование ускоряется, зарплаты растут, а признаков замедления нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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