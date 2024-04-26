В «Сбере» спрогнозировали ключевую ставку на уровне 13% на конец 2024 года
По прогнозу Сбербанка, на конец 2024 г. ключевая ставка Центрального банка России составит 13%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя блока «Финансы» Сбербанка Тараса Скворцова.
«Мы меняем наш прогноз по ключевой ставке. Ожидаем, что период высоких ставок продлится чуть дольше и на конец 2024 г. ключевая ставка составит 13%», – цитирует агентство Скворцова.
Кроме того, отмечается, что Сбербанк повысил прогноз по росту ВВП РФ на 2024 г. с 1,7 до 2,8%. Инфляция составит 4-5% – ранее ожидаемый показатель равнялся 5-7%.
25 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. По словам главы государства, если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что совет директоров Банка России на заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос с 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.
25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в нормальной ситуации ключевая ставка на уровне 16% для России является достаточным импульсом для охлаждения экономики, но в силу сложившихся условий (структурная перестройка, нехватка персонала, импортозамещение) этого не происходит: кредитование ускоряется, зарплаты растут, а признаков замедления нет.