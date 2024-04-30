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В ЦБ рассказали об основных схемах создателей финансовых пирамид

Ведомости

Банк России назвал популярные схемы, которые используют нелегальные кредиторы и создатели финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В офлайн-сегменте речь идет о незаконных потребительских займах под видом комиссионной торговли. Также актуальным остается использование схемы «возвратного лизинга«», в результате которой клиент теряет заложенную квартиру или машину. В I квартале 2024 г. ЦБ выявил 10 таких компаний, также против руководителя комиссионного магазина было возбуждено уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ (незаконная выдача кредитов). Ранее его привлекали к ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное предоставление кредитов).

Создатели финансовых пирамид сейчас используют схему с анонимными интернет-ресурсами с псевдоинвестиционными предложениями. В ЦБ пояснили, что такие ресурсы публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая гарантированный доход.

С января по март 2024 г. Банк России выявил 1787 субъектов нелегальной деятельности, что на 54% больше, чем годом ранее. В 2023 г. было обнаружено 5735 субъектов нелегальной деятельности, в том числе 2944 компании с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, это на 15,5% больше, чем в 2022 г. В то же время срок жизни таких проектов стал короче, а средний чек сократился, отметили в ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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