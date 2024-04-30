В ЦБ рассказали об основных схемах создателей финансовых пирамид

С января по март 2024 г. Банк России выявил 1787 субъектов нелегальной деятельности, что на 54% больше, чем годом ранее. В 2023 г. было обнаружено 5735 субъектов нелегальной деятельности, в том числе 2944 компании с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, это на 15,5% больше, чем в 2022 г. В то же время срок жизни таких проектов стал короче, а средний чек сократился, отметили в ЦБ.