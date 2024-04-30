В ЦБ рассказали об основных схемах создателей финансовых пирамид
Банк России назвал популярные схемы, которые используют нелегальные кредиторы и создатели финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В офлайн-сегменте речь идет о незаконных потребительских займах под видом комиссионной торговли. Также актуальным остается использование схемы «возвратного лизинга«», в результате которой клиент теряет заложенную квартиру или машину. В I квартале 2024 г. ЦБ выявил 10 таких компаний, также против руководителя комиссионного магазина было возбуждено уголовное дело по ст. 171.5 УК РФ (незаконная выдача кредитов). Ранее его привлекали к ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное предоставление кредитов).
Создатели финансовых пирамид сейчас используют схему с анонимными интернет-ресурсами с псевдоинвестиционными предложениями. В ЦБ пояснили, что такие ресурсы публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая гарантированный доход.
С января по март 2024 г. Банк России выявил 1787 субъектов нелегальной деятельности, что на 54% больше, чем годом ранее. В 2023 г. было обнаружено 5735 субъектов нелегальной деятельности, в том числе 2944 компании с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, это на 15,5% больше, чем в 2022 г. В то же время срок жизни таких проектов стал короче, а средний чек сократился, отметили в ЦБ.