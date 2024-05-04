РБК: турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов гражданам РФ

DenizBank из десяти заявок на открытие счета одобряет только одну, трудности возникают даже у россиян с наличием ВНЖ и прописки, также рассказал изданию посредник Сергей Овсянников. По его словам, банк делает исключения для клиентов с большим депозитом от $100 000 и выше. Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов также сообщил, что на вероятность открытия счета влияют личные договоренности с конкретным отделением, а также то, кто представляет клиента.