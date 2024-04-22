«РИА Новости»: россиянам не отказывают в открытии счетов в госбанках Турции
Граждане России могут открыть счета в госбанках Турции, для этого достаточно соблюдать условия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одном банков.
«Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита», – отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что массовой ситуации с отказами в открытии счетов россиянам, «по крайней мере, в Анкаре нет». Таким образом источник «РИА Новости» прокомментировал информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов, об отказе гражданам РФ в открытии счетов в Турции.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В феврале «Ведомости» писали, что некоторые турецкие банки начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.