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«РИА Новости»: россиянам не отказывают в открытии счетов в госбанках Турции

Ведомости

Граждане России могут открыть счета в госбанках Турции, для этого достаточно соблюдать условия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одном банков.

«Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита», – отметил собеседник агентства. 

Он подчеркнул, что массовой ситуации с отказами в открытии счетов россиянам, «по крайней мере, в Анкаре нет». Таким образом источник «РИА Новости» прокомментировал информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов, об отказе гражданам РФ в открытии счетов в Турции.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В феврале «Ведомости» писали, что некоторые турецкие банки начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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