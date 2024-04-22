«РИА Новости»: россиянам не отказывают в открытии счетов в госбанках Турции

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В феврале «Ведомости» писали, что некоторые турецкие банки начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.