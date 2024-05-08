Испания может стать первой крупной страной еврозоны с женщиной на посту главы ЦБ

Мартинес уже более трех лет является заместителем председателя испанского регулятора рынка ценных бумаг, до этого она работала в Банке Испании, где возглавляла офис заместителя управляющего. Она также занимала различные должности в испанских коммерческих кредитных организациях, таких как CaixaBank и BBVA.