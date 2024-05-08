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Испания может стать первой крупной страной еврозоны с женщиной на посту главы ЦБ

Ведомости

Вице-президент испанского регулятора ценных бумаг CNMV Монтсеррат Мартинес может возглавить Банк Испании, пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные с вопросом источники.

Таким образом, Испания может стать первой крупной страной еврозоны с женщиной – главой ЦБ. В число претендентов на пост управляющего испанским Центробанком также входят глава Института финансовой стабильности Фернандо Рестой и нынешняя заместительница управляющего ЦБ страны Маргарита Дельгадо.

Полномочия действующего главы испанского регулятора Пабло Эрнандеса де Коса закончатся в середине июня, рассказали источники Bloomberg. Кос возглавляет Банк Испании с 2018 г.

Мартинес уже более трех лет является заместителем председателя испанского регулятора рынка ценных бумаг, до этого она работала в Банке Испании, где возглавляла офис заместителя управляющего. Она также занимала различные должности в испанских коммерческих кредитных организациях, таких как CaixaBank и BBVA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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