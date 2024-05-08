Испания может стать первой крупной страной еврозоны с женщиной на посту главы ЦБ
Вице-президент испанского регулятора ценных бумаг CNMV Монтсеррат Мартинес может возглавить Банк Испании, пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные с вопросом источники.
Таким образом, Испания может стать первой крупной страной еврозоны с женщиной – главой ЦБ. В число претендентов на пост управляющего испанским Центробанком также входят глава Института финансовой стабильности Фернандо Рестой и нынешняя заместительница управляющего ЦБ страны Маргарита Дельгадо.
Полномочия действующего главы испанского регулятора Пабло Эрнандеса де Коса закончатся в середине июня, рассказали источники Bloomberg. Кос возглавляет Банк Испании с 2018 г.
Мартинес уже более трех лет является заместителем председателя испанского регулятора рынка ценных бумаг, до этого она работала в Банке Испании, где возглавляла офис заместителя управляющего. Она также занимала различные должности в испанских коммерческих кредитных организациях, таких как CaixaBank и BBVA.