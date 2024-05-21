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Госдума приняла закон о лимите средств для переводов без открытия счета

Ведомости

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о лимите в 100 000 руб. для разового денежного перевода для физлиц без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Поправки вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе». В пояснительной записке говорится, что инициатива разработана для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Принятый закон также увеличивает максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП) с 60 000 до 100 000 руб. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отмечал, что это позволит повысить контроль за операциями и уменьшить возможность незаконного перемещения средств.

Лимит переводов в 200 000 руб. в месяц при этом не изменился. Депутат Алексей Говырин пояснил, что изменения коснутся всех физлиц, включая уехавших россиян. В первую очередь инициатива затронет тех, кто отправляет деньги за рубеж.

Сейчас в законе не прописана максимальная сумма перевода физлица без открытия счета в банке. Переводы от 15 000 руб. проводятся по упрощенной идентификации клиента.

В то же время при переводах с использованием банковских счетов на любую сумму либо переводов не более 600 000 руб. с использованием персонифицированных электронных средств платежа идентификация проводится в полном объеме. В пояснительной записке отмечалось, что риски отмывания доходов и финансирования терроризма при этом меньше, чем при переводах без открытия счета.

Законопроект был внесен в Госдуму 27 декабря 2023 г. В первом чтении его приняли 27 февраля. Инициативу разработало правительство РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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