Госдума приняла закон о лимите средств для переводов без открытия счета

В то же время при переводах с использованием банковских счетов на любую сумму либо переводов не более 600 000 руб. с использованием персонифицированных электронных средств платежа идентификация проводится в полном объеме. В пояснительной записке отмечалось, что риски отмывания доходов и финансирования терроризма при этом меньше, чем при переводах без открытия счета.