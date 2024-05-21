Госдума приняла закон о лимите средств для переводов без открытия счета
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о лимите в 100 000 руб. для разового денежного перевода для физлиц без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Поправки вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе». В пояснительной записке говорится, что инициатива разработана для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Принятый закон также увеличивает максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП) с 60 000 до 100 000 руб. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отмечал, что это позволит повысить контроль за операциями и уменьшить возможность незаконного перемещения средств.
Лимит переводов в 200 000 руб. в месяц при этом не изменился. Депутат Алексей Говырин пояснил, что изменения коснутся всех физлиц, включая уехавших россиян. В первую очередь инициатива затронет тех, кто отправляет деньги за рубеж.
Сейчас в законе не прописана максимальная сумма перевода физлица без открытия счета в банке. Переводы от 15 000 руб. проводятся по упрощенной идентификации клиента.
В то же время при переводах с использованием банковских счетов на любую сумму либо переводов не более 600 000 руб. с использованием персонифицированных электронных средств платежа идентификация проводится в полном объеме. В пояснительной записке отмечалось, что риски отмывания доходов и финансирования терроризма при этом меньше, чем при переводах без открытия счета.
Законопроект был внесен в Госдуму 27 декабря 2023 г. В первом чтении его приняли 27 февраля. Инициативу разработало правительство РФ.