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Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Ведомости

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 руб. впервые с 1 февраля, следует из данных торгов.

В 18:40 мск доллар торговался на уровне 89,9 руб. Спустя несколько минут американская валюта вернулась к росту и составила 90,08 руб. на момент закрытия торгов.

В то же время курс евро торговался на уровне 97,96 руб., а курс юаня снижался до 12,406 руб.

Банк России установил на 22 мая официальный курс доллара на уровне 90,4082 руб.

15 апреля Банк России подтвердил необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики «в течение продолжительного времени» для снижения инфляции. Регулятор отметил, что это поможет ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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