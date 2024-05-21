Курс доллара на Мосбирже опускался ниже 90 рублей впервые с 1 февраля
В 18:40 мск доллар торговался на уровне 89,9 руб. Спустя несколько минут американская валюта вернулась к росту и составила 90,08 руб. на момент закрытия торгов.
В то же время курс евро торговался на уровне 97,96 руб., а курс юаня снижался до 12,406 руб.
15 апреля Банк России подтвердил необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики «в течение продолжительного времени» для снижения инфляции. Регулятор отметил, что это поможет ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.