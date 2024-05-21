Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла на 23% в I квартале
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла на 23% в I квартале 2024 г. и составила 13,4 млрд руб., следует из отчета кредитной организации.
По состоянию на 31 марта кредитный портфель Россельхозбанка до вычета резервов вырос на 0,7% и составил 3,743 трлн руб. Ссуды физическим лицам снизились на 0,5% до 564,2 млрд руб., а юридическим лицам – выросли на 0,9% до 3,179 трлн руб. Средства на счетах клиентов Россельхозбанка увеличились на 2,9%, и составили 3,76 трлн руб., из которых 1,488 трлн руб. на счетах юрлиц и 1,988 трлн руб. на счетах физлиц.
12 марта Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Россельхозбанка к Euroclear Bank на $16,7 млн (более 1,5 млрд руб.).
2 октября 2023 г. Россельхозбанк сообщил, что консолидирует свои бизнес-активы на базе дочерней компании «РСХБ Финансовые услуги». «РСХБ Финансовые услуги» зарегистрировали 12 сентября. Уставный капитал компании – 22,75 млрд руб., ее возглавляет Иван Куракин.