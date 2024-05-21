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Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла на 23% в I квартале

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Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО выросла на 23% в I квартале 2024 г. и составила 13,4 млрд руб., следует из отчета кредитной организации.

По состоянию на 31 марта кредитный портфель Россельхозбанка до вычета резервов вырос на 0,7% и составил 3,743 трлн руб. Ссуды физическим лицам снизились на 0,5% до 564,2 млрд руб., а юридическим лицам – выросли на 0,9% до 3,179 трлн руб. Средства на счетах клиентов Россельхозбанка увеличились на 2,9%, и составили 3,76 трлн руб., из которых 1,488 трлн руб. на счетах юрлиц и 1,988 трлн руб. на счетах физлиц.

12 марта Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Россельхозбанка к Euroclear Bank на $16,7 млн (более 1,5 млрд руб.).

2 октября 2023 г. Россельхозбанк сообщил, что консолидирует свои бизнес-активы на базе дочерней компании «РСХБ Финансовые услуги». «РСХБ Финансовые услуги» зарегистрировали 12 сентября. Уставный капитал компании – 22,75 млрд руб., ее возглавляет Иван Куракин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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