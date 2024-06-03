Банки попросили ЦБ изменить закон, чтобы упростить оплату картой «Мир»

В апреле стало известно, что за I квартал 2024 г. число иностранных клиентов во многих банках России увеличилось. С января по март 2024 г. число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. За картами обращались граждане около 50 стран, чаще всего из Китая (73%), Казахстана (6%), ОАЭ (5%), Саудовской Аравии и Индии (по 3%). В Сбербанке также заявили, что фиксируют «стабильный спрос» со стороны иностранцев на карты «Мир».