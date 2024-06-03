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Банки попросили ЦБ изменить закон, чтобы упростить оплату картой «Мир»

Ведомости

Российские банки обратились в Центробанк с просьбой внести изменения в законодательство, чтобы иностранные агрегаторы смогли принимать карты «Мир» в зарубежных магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее письмо в ЦБ направила Ассоциация банков России (АБР). Его авторы предлагают разрешить иностранным юрлицам выступать в качестве агрегатора, речь идет о зарубежных интернет-магазинах. В ответ ЦБ предложил предоставить дополнительную информацию, в том числе о количестве запросов от иностранных юрлиц на открытие счетов в банках России.

Издание со ссылкой на независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова отмечает, что операции по такому механизму рискованны – они не отличаются прозрачностью для зарубежных банков, из-за чего могут быть квалифицированы как отмывание денежных средств и заблокированы.

На данный момент зарегистрироваться как платежные агрегаторы могут только юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ и не являются кредитными организациями. При этом зарубежные компании не могут получить статус платежного агрегатора.

В апреле стало известно, что за I квартал 2024 г. число иностранных клиентов во многих банках России увеличилось. С января по март 2024 г. число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. За картами обращались граждане около 50 стран, чаще всего из Китая (73%), Казахстана (6%), ОАЭ (5%), Саудовской Аравии и Индии (по 3%). В Сбербанке также заявили, что фиксируют «стабильный спрос» со стороны иностранцев на карты «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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