Банки попросили ЦБ изменить закон, чтобы упростить оплату картой «Мир»
Российские банки обратились в Центробанк с просьбой внести изменения в законодательство, чтобы иностранные агрегаторы смогли принимать карты «Мир» в зарубежных магазинах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Соответствующее письмо в ЦБ направила Ассоциация банков России (АБР). Его авторы предлагают разрешить иностранным юрлицам выступать в качестве агрегатора, речь идет о зарубежных интернет-магазинах. В ответ ЦБ предложил предоставить дополнительную информацию, в том числе о количестве запросов от иностранных юрлиц на открытие счетов в банках России.
Издание со ссылкой на независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова отмечает, что операции по такому механизму рискованны – они не отличаются прозрачностью для зарубежных банков, из-за чего могут быть квалифицированы как отмывание денежных средств и заблокированы.
На данный момент зарегистрироваться как платежные агрегаторы могут только юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ и не являются кредитными организациями. При этом зарубежные компании не могут получить статус платежного агрегатора.
В апреле стало известно, что за I квартал 2024 г. число иностранных клиентов во многих банках России увеличилось. С января по март 2024 г. число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. За картами обращались граждане около 50 стран, чаще всего из Китая (73%), Казахстана (6%), ОАЭ (5%), Саудовской Аравии и Индии (по 3%). В Сбербанке также заявили, что фиксируют «стабильный спрос» со стороны иностранцев на карты «Мир».